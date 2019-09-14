秋季養生首重養陰潤肺 飲食少辛辣多涼潤

2019-09-14 12:58 中央社 台北14日電



秋天腳步近，中醫師表示，秋天因天氣轉涼，容易導致下半身寒冷、上半身燥熱，出現口乾舌燥、皮膚乾癢等秋燥症狀，建議少吃辛辣、烤炸食物，多吃水梨、秋葵等涼潤食物最養生。

長庚紀念醫院中醫部中醫婦科主治醫師郭順利今天接受中央社記者電訪時表示，秋季介於夏季與冬季之間，也是熱、冷過渡的時期，此時養生重點在於逐漸從夏季的「動」緩和收斂，以適應冬天的「靜」，這也是中醫層面的「秋收」。

作息上，秋天應早睡早起，適應漸漸變冷的天氣，節制慾望、涼潤肺氣來緩和秋燥，將陽氣收斂到腹內、骨盆腔，否則恐使體表防禦能力變差，傷及肺氣，增加冬季腹瀉、生病風險；夜貓族最好準備薄外套、襪子，一旦感覺涼就應注意保暖。

說起秋燥，許多民眾往往有聽沒懂。郭順利解釋，當天氣轉涼時，人體會從腳開始冷起，但這時上半身仍是熱的，因此就容易出現口乾舌燥、咽喉乾燥、大便乾硬等皮膚黏膜乾燥的症狀；另因早晚溫差大，也容易誘發感冒、過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、皮膚乾癢脫屑等症狀。

此外，腸胃不好的民眾也可能因氣候變化而誘發胃病或加重原有病情，例如胃潰瘍、胃酸逆流、腹痛腹瀉等狀況；老年人、心血管疾病患者等則應注意保暖，以防高血壓、中風、心肌梗塞等問題發生。

飲食方面應以「少辛多酸」為原則，少吃辛辣、烤炸的食品，避免使燥熱加劇，多吃酸的、涼潤養陰的食物像是柑橘、山楂、蘋果、水梨、葡萄等新鮮蔬果，以及口感黏滑的食物如秋葵、山藥、絲瓜、蛤蠣等，另像是喝水、豆漿都能生津潤肺。

然而，體質本身較虛寒者則不適合吃涼潤養陰食物，吃多恐導致腹瀉，建議改吃溫補的栗子粥改善腳冷、循環不良，也可以泡泡腳或以艾葉等溫熱性藥材做足浴；至於胃弱的人或老人家，建議早起吃粥，尤其像是百合蓮子粥、銀耳蓮子粥、黑芝麻粥等，都有助改善。