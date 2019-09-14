心臟亂跳要小心！ 醫師警吿：恐造成心肌梗塞

2019-09-14 11:49 聯合報 記者郭頤╱即時報導



日前有名80歲老婦，某天因胸口突感到劇烈疼痛，趕緊到醫院檢查，卻發現心房顫動併急性心肌梗塞，接受心導管手術後，確認急性冠狀動脈血管血栓，該婦人過去雖有高血壓和糖尿病病史，但先前接受心導管檢查並無明顯阻塞。

聯合醫院心臟內科主任陳冠宇表示，心房顫動是心律不整中常見的一種疾病，心臟裡的心房沒有正常跳動，造成心跳不規則的心律不整，因為不規則跳動，所以容易在心房內產生血栓，血栓如果離開心臟跑到周邊血管，便會造成阻塞，跑到腦部造成腦中風，跑到腸子的動脈，則造成腸中風。

陳冠宇表示，該婦人正是血栓跑到冠狀動脈血管，造成心肌梗塞，治療後順利出院，且日後接受長期抗凝血劑預防。

據統計，台灣約有23萬人患有心房顫動，占總人口比率約1至2%，隨年紀增長心房顫動發生比率越高，在65歲以上的人口中約有5至7%患有心房顫動，75歲以上長者發生的比率則高達10% 。

經研究顯示，約有5分之1的中風是由心房顫動引起，且心房顫動患者發生中風的機率是正常人的4到5倍，發生心肌梗塞的機率更是正常人的2倍。一旦有心房顫動，醫師會根據病人的風險，給予適當藥物，可能包含抗凝血劑預防血栓，或接受較侵入性的電燒灼等手術。