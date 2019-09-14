親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

日職／巨人隊重燃台灣熱 對陳柏毓、李晨薰有興趣

「捍衛戰士」拿掉中華民國國旗 龐培歐籲美片商抗拒中國審查

心臟亂跳要小心！ 醫師警吿：恐造成心肌梗塞

2019-09-14 11:49聯合報 記者郭頤╱即時報導

日前有名80歲老婦，某天因胸口突感到劇烈疼痛，趕緊到醫院檢查，卻發現心房顫動併急性心肌梗塞，接受心導管手術後，確認急性冠狀動脈血管血栓，該婦人過去雖有高血壓和糖尿病病史，但先前接受心導管檢查並無明顯阻塞。

聯合醫院心臟內科主任陳冠宇表示，心房顫動是心律不整中常見的一種疾病，心臟裡的心房沒有正常跳動，造成心跳不規則的心律不整，因為不規則跳動，所以容易在心房內產生血栓，血栓如果離開心臟跑到周邊血管，便會造成阻塞，跑到腦部造成腦中風，跑到腸子的動脈，則造成腸中風。

陳冠宇表示，該婦人正是血栓跑到冠狀動脈血管，造成心肌梗塞，治療後順利出院，且日後接受長期抗凝血劑預防。

據統計，台灣約有23萬人患有心房顫動，占總人口比率約1至2%，隨年紀增長心房顫動發生比率越高，在65歲以上的人口中約有5至7%患有心房顫動，75歲以上長者發生的比率則高達10% 。

經研究顯示，約有5分之1的中風是由心房顫動引起，且心房顫動患者發生中風的機率是正常人的4到5倍，發生心肌梗塞的機率更是正常人的2倍。一旦有心房顫動，醫師會根據病人的風險，給予適當藥物，可能包含抗凝血劑預防血栓，或接受較侵入性的電燒灼等手術。

陳冠宇提醒，民眾如果發現心臟有亂跳情形，務必到醫院就診，釐清是否為心律不整，是何種心律不整，萬一是心房顫動，請務必接受醫師治療，以預防中風或其他血栓造成的急性疾病。

醫師警告，心臟亂跳要小心，恐造成心肌梗塞。本報系資料照片
醫師警告，心臟亂跳要小心，恐造成心肌梗塞。本報系資料照片
分享

腦中風心肌梗塞手術
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

國道上午五大地雷路段看這知 下午將出現北返車流

2019-09-14 07:14

奧客訂房深夜入住卻整晚失聯 民宿老闆熬夜白等5小時

2019-09-14 11:30

全台爆紅景點多 學者憂心這件事曇花一現、走味

2019-09-14 08:55

高雄大雨特報！ 明天起天氣轉趨不穩定

2019-09-14 07:02

社工籲應成立法扶單位助愛滋感染者 疾管署這麼說

2019-09-14 11:17

小黑「緊叼珍奶」乖乖坐機車後座 萬人笑噴：自己要喝自己拿！

2019-09-14 12:00

愛滋病感染者想被平等對待 仍是南柯一夢？

2019-09-14 11:02

明天收假 北返上國道避開這些地雷路段

2019-09-14 10:51

午後車潮湧現 國五塞到深夜

2019-09-14 10:15

明天收假要變天了 專家：短時間內不至於有颱風生成

2019-09-14 09:47

吃披薩有益慢性病！三高族群大福音 前提是要這樣吃...

2019-09-14 09:00

太平洋高壓勢力減弱 今起水氣增多

2019-09-14 08:57

雲林23：36規模3.5地震 最大震度雲林縣3級

2019-09-14 00:50

吃到飽拚撈本 胃食道逆流年輕化

2019-09-13 23:58

中秋不只烤「肉」…蔬果、水產漲1至2成

2019-09-13 23:53

補助沒發威？觀光局：旅宿業者可串接樂園、夜市

2019-09-13 23:46

連假好天氣 今國5北上估比平常塞7倍

2019-09-13 23:41

健康你我他／口罩、圍脖、帽子 遠離風寒三法寶

2019-09-13 23:34

同婚公投 非異性戀者「傷心」了

2019-09-13 23:32

人工授精、試管嬰兒 哪種適合我？

2019-09-13 23:28

科普好健康／3D生物列印 客製你的器官

2019-09-13 23:21

秋老虎發威！明天西半部高溫飆35度

2019-09-13 22:17

要讓大腦覺得有吃飽 吃飯時間不可少於這時數

2019-09-13 21:30

限時用餐誘「飲食犯罪」 胃食道逆流患者人數飆升

2019-09-13 21:29

郵輪客注意 防堵非洲豬瘟海關百分百檢查

2019-09-13 21:01

成人勞作班又開課了…爸為大班兒炸腦出產「柚子鋼鐵人面具」獲網盛讚

2019-09-13 20:00

明天國道南下還是塞 這些地雷路段要避開

2019-09-13 19:46

這條路4線道速限卻僅30公里 還設測照桿取締超速

2019-09-13 19:19

千萬超跑沒人敢拖 「超跑條款」拖吊費最高2萬

2019-09-13 18:04

中秋連假來了 義大遊樂世界兒童免費入園

2019-09-13 17:54

腸病毒疫情來勢洶洶 嘉義縣停課班數增加48%

2019-09-13 17:13

中秋節被叮囑「假日查房」 醫勞盟盼主治醫師納勞基法

2019-09-13 16:21

台版雙姝怨 鄭尹真、朱安麗重現早年恐同

2019-09-13 16:08

全台腸病毒疫情竄高峰 過中秋勤洗手防疫

2019-09-13 15:47

影／無獨有偶《沒有人愛我》以廢棄傘骨製作蜈蚣肢體

2019-09-13 15:01

不畏恐嚇留言 連千毅直播力薦台南花園夜市

2019-09-13 14:32

郵輪也瘋醫美 電波拉皮、冷凍溶脂船上搞定

2019-09-13 14:12

海上移動城堡 高級郵輪出航

2019-09-13 14:10

共享汽車隨租隨還 小資族免養車

2019-09-13 14:09
看更多

熱門文章

這條路4線道速限卻僅30公里 還設測照桿取締超速

2019-09-13 19:19

中秋烤肉 工具人當心「烤肉臉」毀過節心情

2019-09-13 18:18

千萬超跑沒人敢拖 「超跑條款」拖吊費最高2萬

2019-09-13 18:04

高雄大雨特報！ 明天起天氣轉趨不穩定

2019-09-14 07:02

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

每日星座運勢／金牛充實自我好時機　財運暢通無阻

2019-09-14 00:00

吃披薩有益慢性病！三高族群大福音 前提是要這樣吃...

2019-09-14 09:00

腸病毒疫情來勢洶洶 嘉義縣停課班數增加48%

2019-09-13 17:13

雲林23：36規模3.5地震 最大震度雲林縣3級

2019-09-14 00:50

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款 真是帥慘

2019-09-13 17:20

今晚烤肉重點筆記 我們都忽略原來先吃這食材超重要

2019-09-13 13:15

國道上午五大地雷路段看這知 下午將出現北返車流

2019-09-14 07:14

要讓大腦覺得有吃飽 吃飯時間不可少於這時數

2019-09-13 21:30

明天國道南下還是塞 這些地雷路段要避開

2019-09-13 19:46

限時用餐誘「飲食犯罪」 胃食道逆流患者人數飆升

2019-09-13 21:29

全台爆紅景點多 學者憂心這件事曇花一現、走味

2019-09-14 08:55

打小白球暖身不夠 他小腿腫如燻火腿

2019-09-13 13:06

不畏恐嚇留言 連千毅直播力薦台南花園夜市

2019-09-13 14:32

奧客訂房深夜入住卻整晚失聯 民宿老闆熬夜白等5小時

2019-09-14 11:30

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」 台灣首店9月16日開喝

2019-09-13 17:12

中秋節被叮囑「假日查房」 醫勞盟盼主治醫師納勞基法

2019-09-13 16:21

明天收假要變天了 專家：短時間內不至於有颱風生成

2019-09-14 09:47

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

秋老虎發威！明天西半部高溫飆35度

2019-09-13 22:17

補助沒發威？觀光局：旅宿業者可串接樂園、夜市

2019-09-13 23:46

發布預警！ 近日雲嘉地區秋行軍蟲明顯增加

2019-09-13 13:41

連假好天氣 今國5北上估比平常塞7倍

2019-09-13 23:41

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

中秋節全民瘋烤肉 台北河濱公園宛如嘉年華

2019-09-13 19:45

國道南向上午塞翻了！ 高公局公布下午車多路段

2019-09-13 13:07

史丹佛畢業的投資家：30歲後要朝單一目標衝刺，換跑道前先問自己3個問題

2019-09-13 15:03

中秋連假來了 義大遊樂世界兒童免費入園

2019-09-13 17:54

吃到飽拚撈本 胃食道逆流年輕化

2019-09-13 23:58

郵輪客注意 防堵非洲豬瘟海關百分百檢查

2019-09-13 21:01

MONCLER台中全新開幕 ARTIFACTS進駐忠孝SOGO

2019-09-13 18:30

太平洋高壓勢力減弱 今起水氣增多

2019-09-14 08:57

中秋不只烤「肉」…蔬果、水產漲1至2成

2019-09-13 23:53

心臟亂跳要小心！ 醫師警吿：恐造成心肌梗塞

2019-09-14 11:49

挑選電動機車...6秒換好電池 V.S 10分鐘快充

2019-09-13 23:22

大樂透第108081期開獎

2019-09-13 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top