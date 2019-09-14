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社工籲應成立法扶單位助愛滋感染者 疾管署這麼說

2019-09-14 11:17聯合報 記者簡浩正╱即時報導

衛福部疾病管制署統計，國內自1984年通報第1例HIV感染個案至2019年8月底為止，累計本國籍感染者3萬9160人；政府也多次修訂相關防治條例，讓感染者獲得同等的醫療照護與保障。 即便如此，感染者發生就醫遭拒問題不在少數。

愛滋工作網絡社群經營者、聯合醫院陽明院區研究員葉柏岑，從事HIV服藥順從性研究，接觸逾千名感染者，並協助申訴與醫療諮詢。

葉柏岑表示，台灣醫療發達至今，HIV早已非所謂的不治之症，但感染者看醫師仍要憑運氣。即使衛福部下有「人類免疫缺乏病毒感染者權益保障辦法」可提出申訴管道，疾管署也於8月再度公告，呼籲醫事人員執業請落實標準防護措施，若感染者提供感染事實後，醫療院所不得拒絕提供服務。 

但葉柏岑說，每周都接獲感染者表示就醫遭拒的案例，即使透過申訴機制，也只是得到醫療機構流於形式的回文，對感染者實質幫助有限。他建議疾管署及相關單位除申訴機制外，應成立法扶單位，助感染者面對就醫權益受損、侵權等問題提供服務與後續追查，保障感染者，而非現行多為民眾團體協助。

對此，疾管署副署長羅一鈞表示，自2012年至17年，我國每年新通報本國籍HIV感染人數在2500人左右，但在2018年出現反轉，2018年1992人，較2017年2511人下降21%。

羅一鈞說，目前感染者的申訴管道，依「人類免疫缺乏病毒感染者權益保障辦法」受理及處理相關申訴案件；107年已協助處理八件申訴案，有四件為拒絕就醫、三件隱私洩露、一件就業歧視，當中四件申訴成立。對於有社工表示感染者受歧視數增的落差，他說，若沒實質接到感染者申訴、或醫院端所提供資訊，數量上當然不會增加。

 羅一鈞說，疾管署8月已再度公告，呼籲醫事人員執業請落實標準防護措施外，也製作權益保障案例教材、透過衛福部愛滋病防治及感染者權益保障會下設政策、權益保障等組，每年定期召開會議討論；此外，也辦理性健康友善門診計畫、愛滋病指定醫事機構服務品質提升計畫等。 

有關感染者就醫權益部分，羅一鈞說，依人類免疫缺乏病毒感染者權益保障辦法第七條規定，感染者若受到侵權等不公平待遇或歧視時，可直接向縣市政府提出申訴，衛生局受理後會邀專家進行審議，如經認定有違反相關法令者，可依法逕行裁罰。此外，目前國內已建立感染者相關申訴流程機制與管道，及愛滋友善民間團體提供感染者服務，國內亦有法扶基金會等相關單位，也可協助個案進行申訴。

疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署日前已再度公告，呼籲醫事人員執業請落實標準防護措施...
疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署日前已再度公告，呼籲醫事人員執業請落實標準防護措施外，也製作權益保障案例教材、辦理性健康友善門診計畫等。 記者簡浩正／攝影
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愛滋工作網絡社群經營者、聯合醫院陽明院區研究員葉柏岑表示，他建議疾管署及相關單位...
愛滋工作網絡社群經營者、聯合醫院陽明院區研究員葉柏岑表示，他建議疾管署及相關單位除申訴機制外，應成立法扶單位，助感染者面對就醫權益受損。記者簡浩正／攝影
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愛滋病衛福部衛生局社工
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