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奧客訂房深夜入住卻整晚失聯 民宿老闆熬夜白等5小時

2019-09-14 11:30聯合新聞網 綜合報導

民宿老闆無奈表示，「擔心你們是開蘇花墜崖，訂房我就幫你保留到清明節了」。 圖／聯...
民宿老闆無奈表示，「擔心你們是開蘇花墜崖，訂房我就幫你保留到清明節了」。 圖／聯合報系資料照片
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旅宿業者最怕遇到訂房後又不來的奧客！一名民宿老闆在網上抱怨，有旅客2日晚間預定一間雙人房，並備註當日晚間11點後才會入住，但該網友遲遲等不到客人，即在12點前撥電話向客人確認，對方則回覆「等一下到」，到了凌晨1點再撥電話，對方竟直接拒接並封鎖，害得該網友白等5小時。該網友無奈表示，「擔心你們是開蘇花墜崖，訂房我就幫你保留到清明節了」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示自己是一名民宿老闆，2日晚上9點27分接到一張訂單，一名陳小姐預定當日入住雙人房，但因為民宿規定10點前需入住，該訂單則備註晚上11點到12點才會入住，因此該網友只好留在民宿內等待。

然而該網友卻遲遲等不到人，直到晚上11點52分撥電話向對方確認，陳小姐回應「等一下到」，在3日凌晨0點59分再次撥電話，對方就不接電話了，該網友擔心對方抵達恐怕無處可睡，又或是發生交通事故，還是繼續等待，直到凌晨2點15分時，發現自己已被對方封鎖電話號碼，才發現是白忙一場。

該網友無奈表示，「擔心你們開蘇花墜崖，訂房我就替你保留到清明節了，現在凌晨3點囉，明天8點要起床，我先休息了」，該網友自晚上10點開始等待，等於他空等了將近5小時的時間，只為了突然取消的奧客。

其他網友看了也憤憤不平，留言「差勁的人，不去也要說一聲」、「沒水準」、「如果想要隨時都能入住就應該住飯店」、「這種通常是訂了好幾家，擇其一家入住了，然後關機讓你聯絡不上，我也接過說再一小時就到了，結果3小時過去了也沒入住的，然後電話轉語音，所以你的心情我懂，整個火大，第一沒信用，第二浪費等待時間，第三搞壞當晚心情」、「應該直接扣款」。

民宿奧客
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