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愛滋病感染者想被平等對待 仍是南柯一夢？

2019-09-14 11:02聯合報 記者簡浩正╱即時報導

自1986年2月首次發現台灣人感染愛滋病個案以來，愛滋與台灣社會共存已經超過30年。只是多年來，台灣在愛滋話題上常涉及藥物、毒品、性行為等不同領域，嚴重遭汙名化之外，醫療的治療上遭拒、多種充斥歧視案例屢見不鮮。

20歲就讀大三的小佑（化名），在感染愛滋後，不論是有任何疾病、健康問題，縱使從家裡出發要騎機車40分鐘，都只前往指定醫院感染科就醫；但其個管師建議他，部分疾病可就近在附近診所就醫，因在醫學中心就診，除了掛號費較高外，感染科醫師也不是萬能的。

小佑說，某次他因鼠蹊部附近長濕疹，好不容易鼓起勇氣到住家附近皮膚科診所就診，雖掛號時依規範做了疾病告知，但櫃台人員看到紙上寫的HIV三個字，先是瞪大眼睛看著他、並請他坐到最遠位子上等。

他說，雖沒被拒診，但他踏入診間時被眼前影像嚇到。沒想到在醫師與病患位置間，拉出一條只有緊急事故時才會有的黃黑色警戒線，將兩方遙遠的分隔著；醫師戴上厚重防護面罩，並要求他坐在圓凳上，在他脫下褲子後，開始替他看診。

看診過程中，醫師問他「是不是又跟別人發生性行為了？」小佑回答「沒有」，他雖想向前解釋症狀，但醫師口氣不耐要求他「不要動，我看得到。」並說「這次先幫你處理，但下次可能會請你轉診」。他雖拿到了濕疹藥膏，在騎機車返家途中忍不住掉眼淚。

小佑說，衛福部疾管署曾發文澄清感染者提供感染事實後，醫療院所不得拒絕提供服務。但感染者想被平等對待，似乎仍是南柯一夢。

愛滋病自1986年2月首次發現台灣人感染個案以來，愛滋與台灣社會共存已經超過30...
愛滋病自1986年2月首次發現台灣人感染個案以來，愛滋與台灣社會共存已經超過30年。本報資料照片
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醫師愛滋病性行為
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