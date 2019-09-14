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明天收假 北返上國道避開這些地雷路段

2019-09-14 10:51聯合報 記者董俞佳╱即時報導

明天是中秋連假最後一天，高速公路局說，明天雙向總延車公里為110百萬車公里，是平時的2.7倍量，各國道明天午後開始壅塞，包括國1北向西螺至埔鹽系統，國3北向關西至大溪、大山至香山，以及國5北向頭城到坪林都是地雷路段，預計最塞路段時速不到20公里。

今天上午各路段交通狀況還算不錯，下午開始湧現旅遊及收假北返車潮。高公局科長賴建宇表示，國1下午北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北，下午2時開始湧現車潮，預計塞到今晚8、9時才會紓解。

國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰，今天下午4時開始壅塞，車流會持續至晚上8時左右，行車時間約是平常三倍。至於國5北向頭城到坪林下午1時起可能壅塞到深夜，行車時間將是平常七倍。

明天收假，高速公路局預估，各地國道明天午後也會開始塞車。國1西螺至埔鹽系統預計明天下午1時開始壅塞，南屯至后里明天下午2時、新竹系統至竹北明天下午3時開始湧現車潮，預計行車時間都是平時的四倍，預計要塞到下午6時才會紓解。

國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰，預計明天下午2、3時湧現車潮，行車時間也是平時的三到四倍。國5北向頭城往坪林，預計明天上午10時車多，預計塞到明晚7時，行車時間是平時七倍。國6舊正至霧峰系統明天下午4時開始塞到下午6時，用路人也要特別注意。

賴建宇表示，建議明天北返的用路人上午提早出門，避開車潮，或利用替代道路，各壅塞路段預計明晚7時才會逐漸紓解。

明天國道壅塞路段。圖／高公局提供
明天國道壅塞路段。圖／高公局提供
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車潮坪林新竹中秋連假塞車
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