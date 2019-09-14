親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

NBA／結束15年生涯 勇士功臣李文斯頓決定退休

吃披薩有益慢性病！三高族群大福音 前提是要這樣吃...

明天收假要變天了 專家：短時間內不至於有颱風生成

2019-09-14 09:47聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中秋連續假期第二天，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，台灣仍然受到東方大低壓帶外圍東北風影響，天氣大致維持穩定，迎風面東北部、東部偶爾雲量較多，局部地區有短暫陣雨機會，背風面中南部山區午後亦有局部短暫雷陣雨，但是整體空氣仍較偏乾，降雨量不大，對於出遊的影響有限。

他說，今天沿海風浪較大，到海邊活動要注意安全，受到背風區風速較微弱的影響，西半部空氣品質較差，部分地區細懸浮微粒或臭氧濃度較高，敏感族群外出要多加注意。

明天為假期最後一天，他說，台灣的天氣仍然受到大低壓帶外圍東北風影響，水氣有略為增多趨勢，迎風面大台北、宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨，下雨的狀況稍微增加，但還沒有特別明顯的天氣變化，沿海風浪依然較大，到海邊活動要注意安全，因為背風面風力較弱的關係，西半部空氣品質仍然較差。

他表示，目前在台灣以東的大低壓帶內，有好幾個小的低壓系統在其中活動發展，彼此互相牽制影響，因此發展十分緩慢，短時間內不至於有颱風出現的機會，動態變化也相當複雜，雖然暫時對台灣天氣沒有明顯影響，未來仍要觀察注意其中低壓系統演變的情況，有可能決定下周天氣，仍需要密切留意。

今天天氣大致維持穩定。圖／取自氣象局網站
今天天氣大致維持穩定。圖／取自氣象局網站
分享

空氣品質雨量中秋連續假期颱風
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

國道上午五大地雷路段看這知 下午將出現北返車流

2019-09-14 07:14

全台爆紅景點多 學者憂心這件事曇花一現、走味

2019-09-14 08:55

高雄大雨特報！ 明天起天氣轉趨不穩定

2019-09-14 07:02

中秋不只烤「肉」…蔬果、水產漲1至2成

2019-09-13 23:53

連假好天氣 今國5北上估比平常塞7倍

2019-09-13 23:41

補助沒發威？觀光局：旅宿業者可串接樂園、夜市

2019-09-13 23:46

吃披薩有益慢性病！三高族群大福音 前提是要這樣吃...

2019-09-14 09:00

太平洋高壓勢力減弱 今起水氣增多

2019-09-14 08:57

雲林23：36規模3.5地震 最大震度雲林縣3級

2019-09-14 00:50

吃到飽拚撈本 胃食道逆流年輕化

2019-09-13 23:58

健康你我他／口罩、圍脖、帽子 遠離風寒三法寶

2019-09-13 23:34

同婚公投 非異性戀者「傷心」了

2019-09-13 23:32

人工授精、試管嬰兒 哪種適合我？

2019-09-13 23:28

科普好健康／3D生物列印 客製你的器官

2019-09-13 23:21

秋老虎發威！明天西半部高溫飆35度

2019-09-13 22:17

要讓大腦覺得有吃飽 吃飯時間不可少於這時數

2019-09-13 21:30

限時用餐誘「飲食犯罪」 胃食道逆流患者人數飆升

2019-09-13 21:29

郵輪客注意 防堵非洲豬瘟海關百分百檢查

2019-09-13 21:01

成人勞作班又開課了…爸為大班兒炸腦出產「柚子鋼鐵人面具」獲網盛讚

2019-09-13 20:00

明天國道南下還是塞 這些地雷路段要避開

2019-09-13 19:46

這條路4線道速限卻僅30公里 還設測照桿取締超速

2019-09-13 19:19

千萬超跑沒人敢拖 「超跑條款」拖吊費最高2萬

2019-09-13 18:04

中秋連假來了 義大遊樂世界兒童免費入園

2019-09-13 17:54

腸病毒疫情來勢洶洶 嘉義縣停課班數增加48%

2019-09-13 17:13

中秋節被叮囑「假日查房」 醫勞盟盼主治醫師納勞基法

2019-09-13 16:21

台版雙姝怨 鄭尹真、朱安麗重現早年恐同

2019-09-13 16:08

全台腸病毒疫情竄高峰 過中秋勤洗手防疫

2019-09-13 15:47

影／無獨有偶《沒有人愛我》以廢棄傘骨製作蜈蚣肢體

2019-09-13 15:01

不畏恐嚇留言 連千毅直播力薦台南花園夜市

2019-09-13 14:32

郵輪也瘋醫美 電波拉皮、冷凍溶脂船上搞定

2019-09-13 14:12

海上移動城堡 高級郵輪出航

2019-09-13 14:10

共享汽車隨租隨還 小資族免養車

2019-09-13 14:09

iRent會員人數破20萬 服務延伸至新北

2019-09-13 14:09

只要3分鐘 iRent租車搞定

2019-09-13 14:09

觀光補助一籮筐 業者憂緩不濟急

2019-09-13 14:09

陸客不來衝擊選情？綠委：可化危機為轉機

2019-09-13 14:09

旅人登山誌／鬧脾氣的富士山…

2019-09-13 13:43

北龜山島 南小琉球秘境步道…

2019-09-13 13:42

發布預警！ 近日雲嘉地區秋行軍蟲明顯增加

2019-09-13 13:41
看更多

熱門文章

這條路4線道速限卻僅30公里 還設測照桿取締超速

2019-09-13 19:19

中秋烤肉 工具人當心「烤肉臉」毀過節心情

2019-09-13 18:18

千萬超跑沒人敢拖 「超跑條款」拖吊費最高2萬

2019-09-13 18:04

高鐵延屏東能解？ 高屏唯一快速道路時速一度低於8公里

2019-09-13 12:40

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

每日星座運勢／金牛充實自我好時機　財運暢通無阻

2019-09-14 00:00

高雄大雨特報！ 明天起天氣轉趨不穩定

2019-09-14 07:02

腸病毒疫情來勢洶洶 嘉義縣停課班數增加48%

2019-09-13 17:13

今晚烤肉重點筆記 我們都忽略原來先吃這食材超重要

2019-09-13 13:15

雲林23：36規模3.5地震 最大震度雲林縣3級

2019-09-14 00:50

吃披薩有益慢性病！三高族群大福音 前提是要這樣吃...

2019-09-14 09:00

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款 真是帥慘

2019-09-13 17:20

毒物專家傳授中秋醃肉3寶 烤肉有害物質降90％

2019-09-13 11:17

要讓大腦覺得有吃飽 吃飯時間不可少於這時數

2019-09-13 21:30

國道上午五大地雷路段看這知 下午將出現北返車流

2019-09-14 07:14

明天國道南下還是塞 這些地雷路段要避開

2019-09-13 19:46

靜置文旦做堆肥？ 農業專家說應該要這樣做

2019-09-13 10:10

連假北高一趟超過6小時 待命駕駛防司機過勞

2019-09-13 10:41

限時用餐誘「飲食犯罪」 胃食道逆流患者人數飆升

2019-09-13 21:29

不畏恐嚇留言 連千毅直播力薦台南花園夜市

2019-09-13 14:32

打小白球暖身不夠 他小腿腫如燻火腿

2019-09-13 13:06

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」 台灣首店9月16日開喝

2019-09-13 17:12

中秋節被叮囑「假日查房」 醫勞盟盼主治醫師納勞基法

2019-09-13 16:21

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

全台爆紅景點多 學者憂心這件事曇花一現、走味

2019-09-14 08:55

秋老虎發威！明天西半部高溫飆35度

2019-09-13 22:17

影／國三南下塞爆 大溪路段連路肩都走不了

2019-09-13 11:32

宇宙明星「BT21」+日出茶太 8個人氣角色一次帶回家

2019-09-13 12:53

自由的富士山 開放式管理安全自負

2019-09-13 10:35

發布預警！ 近日雲嘉地區秋行軍蟲明顯增加

2019-09-13 13:41

補助沒發威？觀光局：旅宿業者可串接樂園、夜市

2019-09-13 23:46

紐西蘭麻疹疫情快速上升 我疾管署提升旅遊警示

2019-09-13 11:38

連假好天氣 今國5北上估比平常塞7倍

2019-09-13 23:41

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

中秋節全民瘋烤肉 台北河濱公園宛如嘉年華

2019-09-13 19:45

史丹佛畢業的投資家：30歲後要朝單一目標衝刺，換跑道前先問自己3個問題

2019-09-13 15:03

國道南向上午塞翻了！ 高公局公布下午車多路段

2019-09-13 13:07

83夜市抵用券總整理 列入士林羅東持續增加

2019-09-13 12:21

中秋節出勤 雇主應給雙倍薪

2019-09-13 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top