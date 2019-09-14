明天收假要變天了 專家：短時間內不至於有颱風生成

2019-09-14 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中秋連續假期第二天，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，台灣仍然受到東方大低壓帶外圍東北風影響，天氣大致維持穩定，迎風面東北部、東部偶爾雲量較多，局部地區有短暫陣雨機會，背風面中南部山區午後亦有局部短暫雷陣雨，但是整體空氣仍較偏乾，降雨量不大，對於出遊的影響有限。

他說，今天沿海風浪較大，到海邊活動要注意安全，受到背風區風速較微弱的影響，西半部空氣品質較差，部分地區細懸浮微粒或臭氧濃度較高，敏感族群外出要多加注意。

明天為假期最後一天，他說，台灣的天氣仍然受到大低壓帶外圍東北風影響，水氣有略為增多趨勢，迎風面大台北、宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨，下雨的狀況稍微增加，但還沒有特別明顯的天氣變化，沿海風浪依然較大，到海邊活動要注意安全，因為背風面風力較弱的關係，西半部空氣品質仍然較差。