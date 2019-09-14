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高雄大雨特報！ 明天起天氣轉趨不穩定

2019-09-14 07:02聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天高雄地區有局部大雨發生的機率。

氣象局說，今天各地大多為晴到多雲；東北部、南部及大台北地區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

明天、下周一低壓帶開始北抬，台灣附近水氣增多，北部及東北部地區有局部斷續降雨，花東及恆春半島亦偶有零星雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；天氣悶熱，各地高溫在32至35度間。

下周二至下周五低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區雲量亦增多，午後易有雷陣雨；北部及東半部因降雨高溫略降至30至32度間，中南部地區氣溫仍可達32度以上。

本周基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

21日至23日低壓帶持續影響，環境偏東北風，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

目前在菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展中，未來有發展為輕度颱風的趨勢，短期內對台灣沒有直接影響，但後期路徑變數大，留意氣象局發布的最新資訊。

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天高雄地區有局部大雨...
中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天高雄地區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站
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氣象局高溫恆春
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