十三層遺址中秋夜亮起來 點亮文化資產活化新模式

2019-09-13 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



在琥珀色燈光和優人神鼓的震撼人心的鼓聲中，瑞芳的十三層遺址在中秋夜亮起溫暖燈光。這一場溫暖的燈光，既重新點亮礦業歷史文化的黃金風華，也開展了文化資產活化的新模式。

今天晚間，新北瑞芳聯手新北市政府、基隆市政府與中華文化總會，舉辦「點亮十三層遺址」點燈儀式，逾萬人共同見證全台最大歷史建築之美，彷彿過往黃金礦業風華再現。台電表示，2017年起規劃點亮十三層計畫，首創公共藝術活化文化資產新模式，明起每晚6至9時點亮，歡迎民眾一同探索超美夜遊新秘境。

台電今晚於新北陰陽海旁的水湳洞停車場舉辦「點亮十三層遺址」點燈儀式。晚間7時30分，11位貴賓共同手舉火把點燃火盆，接著亮起90秒「點亮儀式限定」燈光秀，象徵正式點亮十三層遺址。現場更搭配優人神鼓為十三層量身打造的「光明海島」戶外大型演出，出動近百人在寬達50公尺的舞台盛大演出，大飽觀眾眼福，皆大呼「美翻了」。

台電十三層遺址燈光由曾為美國自由女神像設計燈光的燈光設計師周鍊，與照明設計團隊「一隱照明設計顧問」共同策劃。一隱照明團隊主持設計師朱文英說明，十三層照明設計搭配15種不同瓦數與角度共約360組的燈具，亮度(輝度)從最底層不到1尼特(nit)到上層最亮約5尼特，與周遭村落亮度接近。

燈光色溫部分，設計團隊不只看燈光本身顏色，更著重打在建築物上所呈現被看見的光澤，經多種顏色測試，最終選定2100K(色溫單位)低色溫黃光搭配琥珀色光的黃金組合，在漫長測試調整後，才在今晚中秋正式完美點亮，期望既融入周邊環境，又能凸顯十三層過往礦業歷史文化的黃金風華。

朱文英說，要點亮十三層遺址，從設計到施工都不容易。如設計過程因不易取得建築物、結構體等完整圖面資料，必須多次實際場勘走訪，團隊光設計就花了2年時間。今年5月正式動工，也因層層疊疊的獨特地形限制，無法使用機器，所有燈具等施工材料都需人力徒手搬運，除重量動輒10幾20公斤，每一層高度從2公尺到12公尺都有，都需人工攀爬，光是要走到施工地點就常耗費超過一小時。

台電說明，十三層遺址過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業轉由台電接管，後因土地金屬物質列為污染控制場址，台電除確保民眾不受影響，更因應十三層陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，嘗試利用「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與國際照明大師周鍊、一隱照明團隊，以及新銳藝術家何采柔合作點亮十三層，首創土地污染用地再利用新模式，期盼帶動在地發展。