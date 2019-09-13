曾不想承認自己是印尼人.. 她今年考上正式英語教師

2019-09-13 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



出生印尼、11歲來台定居的郭翊姍，從幼教、補教、代理教師，邁向正式教師之路走了17年，今年終於考取新竹市的國小英語教師，而她的認同之路，則走了漫長的30多年，從不敢承認來自何方，到在全校師生面前穿上美麗的印尼傳統服飾，撕下新移民標籤的郭翊姍，期許以自身經驗啟發所有孩子。

郭翊姍當年隨父母來台依親，落腳雲林鄉村，童年飽受村里鄰居揶揄 ，唯一盼望就是靠著奮發讀書扭轉劣勢，她國中以縣長獎之姿畢業，成為村子裡第一個考上嘉義女中的人，家裡人也從被奚落看輕，變成走路有風。

不過，高中時期成績不突出，又帶給郭翊姍一記重擊，她推甄上中華大學企管系，想用所學幫助家裡改善經濟狀況，而國中老師當年的照顧，讓她對教職心生嚮往，因此同時修習教育學程，「想透過自己的成長歷程，啟發其他孩子。」

礙於生活壓力，郭翊姍後來放棄教程，大學就到安親班打工的她，畢業後兼任幼兒園、補習班、家教老師，直到大兒子出生後，她嘗試到新竹內湖國中代理，雖僅短暫代理數月，但當時學校主任的推薦與肯定，卻改變了她往後的人生。

之後她轉往其他學校任教、攻讀竹大教育研究所碩士班、重新修教育學程、實習、考教檢，取得進入心中神聖志業的入場券，在國小擔任英語、資訊、新住民語文輔導老師。但郭翊姍說，即便站上講台，也協助編撰新住民語文教材，她仍活在童年陰影，幾乎從不主動提起故鄉，「我愛印尼，但沒辦法接受別人講印尼不好。」

去年底，東門國小校慶邀請小小外交官進場，籌辦這門課的郭翊姍，必須穿著印尼服飾，帶領學生們公開亮相，她萬般抗拒，「怕全校家長都知道我是印尼人」，當天她告訴自己「如果我勇敢表態，孩子也會更有自信！」，她不只穿越學校走廊，更穿越心理障礙。此後無論見山是不是山，她都能跨過去了。

由於假日必須全台跑透透、負責培訓印尼語師資，郭翊姍說，準備教甄的時間有限，她只能抓零碎時間練習歷屆試題，剛好去年她回清大推廣部精進英文，也給了她莫大助力。她強調，「把考試內容融入教學，就不會忘。」當理論與實踐合一，真功夫就能帶著走跳。