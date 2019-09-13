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遭轟「毀一盤好棋」 韓國瑜競辦：楊秋興該憂憤的是自身氣度

限時用餐誘飲食「犯罪」 胃食道逆流患者人數飆升

2019-09-13 21:29聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

據統計，平均每十名成人就有二到三人患有胃食道逆流，醫師指出，飲食習慣不佳、生活壓力大是該疾病的兩大主因，國內流行限時用餐或是吃到飽，激發國人吃夠本心態，囫圇吞棗，即使飽了仍要把食物塞進嘴，誘使「飲食犯罪」。醫師也提醒，飲食教育應打掉重練，否則胃病患者會日趨增加。

健保署統計，胃食道逆流就醫人數在105年，約有61萬多人，107年增至76萬多人，20歲後確診人數以倍數飆升，最大族群落在50到59歲間，107年健保給付總花費逾25億元。

台北醫學大學附設醫院消化內科主治醫師方冠傑表示，造成消化道疾病有兩大主因，飲食與生活習慣，年輕患者大多都是「禍從口入」，上班族多為壓力、三餐不定所致。

方冠傑表示，臨床上許多年輕患者因不忌口引發胃食道逆流，年輕患者還有個特色是「吃太快」，這群年輕人常會跟風排隊，而熱門餐廳多有「限時」機制，60至90分鐘內須用餐完畢，聊天忘了吃飯，趕在最後一刻囫圇吞棗；也有人喜歡到吃到飽餐廳，貪小便宜，一定要吃到撐才肯罷休，這些都容易讓腸胃不適，消化不良。

不過，台大內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家提醒，健保統計胃食道逆流患者就醫人數增加，也可能與患者自述症狀有關，胃食道逆流多能被控制，且民眾病識感提高，許多患者接受內視鏡檢查後，發現食道和胃沒有問題，再做檢查發現腸道狀況不佳，值得正視。

國內流行限時用餐或是吃到飽，激發國人吃夠本心態，囫圇吞棗，讓胃食道逆流的病例數逐...
國內流行限時用餐或是吃到飽，激發國人吃夠本心態，囫圇吞棗，讓胃食道逆流的病例數逐年增加。 圖／本報資料照片
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患者胃食道逆流
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