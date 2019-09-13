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遭轟「毀一盤好棋」 韓國瑜競辦：楊秋興該憂憤的是自身氣度

郵輪客注意 防堵非洲豬瘟海關百分百檢查

2019-09-13 21:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

近年郵輪市場蓬勃發展，搭乘郵輪旅遊正夯，為維持通關順暢，並兼顧檢疫查驗作業，財政部關務署呼籲旅客配合遵守相關規定，切勿攜帶未經檢疫之肉製品入境，共同防堵非洲豬瘟入侵。

關務署統計，防範非洲豬瘟，自今年9月1日以來，各關已查獲149件違規自豬瘟疫區攜帶豬肉案件，總計188.27公斤，其中，旅客攜入有53件，共37.85公斤、郵包貨物有88件，共146.39公斤、空運快遞貨物則有8件、共4.03公斤。

關務署表示，依台灣港務股份有限公司統計資料顯示，基隆港旅客人數自103年起每年均顯著成長，107年已高達97萬人次，與103年相較增加103%，占全國港口入出境旅客（含國際郵輪及兩岸定期客輪）81%。

截至今年8月底止入境基隆港客輪共計276航次，其中103航次行經中國大陸、香港、南韓等非洲豬瘟高風險地區，另約6成航線前往日本。

關務署指出，為防範非洲豬瘟入侵，搭乘郵輪旅客無論自疫區或非疫區入境，手提及託運行李均應100%全面進行X光儀檢，倘查獲違規攜帶應施檢疫物品者，如船上含肉餐點、含肉成分之餅乾或犬貓飼料等，將移送行政院農委會動植物防疫檢疫局依動物傳染病防治條例規定核處，最高可處100萬元罰鍰，請民眾務必謹慎。

關物署表示，常有民眾疏忽，把郵輪上含肉餐點、含肉餅乾，或是國外買的犬貓飼料帶回國。基隆關統計，今年以來已查獲6件攜帶犬貓飼料入境案件，重量達18.39公斤，有5件來自日本、1件來自南韓，有5人為本國籍、1人為香港籍，提醒民眾若要帶飼料給毛小孩，還是要先留意相關內容物，以免辛苦帶回又要被罰。

常有民眾疏忽，把郵輪上含肉餐點、含肉餅乾，或是國外買的犬貓飼料帶回國。圖／關務署...
常有民眾疏忽，把郵輪上含肉餐點、含肉餅乾，或是國外買的犬貓飼料帶回國。圖／關務署提供
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常有民眾疏忽，把郵輪上含肉餐點、含肉餅乾，或是國外買的犬貓飼料帶回國。圖／關務署...
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非洲豬瘟郵輪
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