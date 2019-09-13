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明天國道南下還是塞 這些地雷路段要避開

2019-09-13 19:46聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

明天進入中秋連假第2天，國道車潮仍不少，高公局預估明天上午壅塞路段多在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人午後再上路；下午則是湧現北返車潮，壅塞路段預測在國1北向西螺-埔鹽系統、新竹系統至竹北、國3北向大山至香山、關西至大溪、國5北向宜蘭至坪林路段，建議北返民眾上午就出發。

今天連假首日，西部國道往、國5一早6點多就出現南向車潮，其中國5塞車最嚴重，高公局預估明天國道照樣塞，總延車公里為112百萬車公里，為平日的1.4倍，北向交通量則是平日的1.3倍。

高速公路局科長曾國禎表示，預判明天上午南向車流仍多，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段；但是午後換北返車潮湧現，壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、新竹系統至竹北、國3北向大山至香山、關西至大溪、國5北向宜蘭至坪林路段，下午國1北上行車時間約平常3倍，國3大約4倍、國5甚至需花上7倍時間。

高公局說，連假期間國道尖峰時段與路段，已規劃了4條長途及7條短途替代道路，長途部分建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1 國 3，轉換道路更好走；短途部分，建議可多利用省縣道。

公路方面，公路總局表示明天各大風景區會有大量觀光車潮，由北往南鄰近風景區省道路段，包含台2線萬里路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台1線水底寮路段、台26線墾丁街道及東部台9線蘇花路廊、南迴公路等，預測早上9點陸續人車湧現。

高公局預估明天國道南下部分路段仍會出現壅塞。高公局/提供
高公局預估明天國道南下部分路段仍會出現壅塞。高公局/提供
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車潮新竹國道
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