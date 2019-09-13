國台交獻演白遼士「浮士德的天譴」 學生百元體驗票
今年為法國作曲家白遼士逝世150周年，國立台灣交響樂團19、20日將於台北、台中獻演白遼士巨作「浮士德」，為新的樂季揭開序幕。
國台交團長劉玄詠表示，由首席客席指揮水藍規劃演出的「浮士德的天譴」，除邀請活躍於歐洲的荷蘭次女高音克里斯蒂安．史托汀Christianne Stotijn擔任瑪格麗特、英國低男中音安德魯．福斯特－威廉斯擔任梅菲斯特；男主角浮士德更由國內男高音王典擔任，新竄起的男低音曾文奕擔任布蘭德爾。
音樂學者陳漢金指出，「浮士德的天譴」完成於19世紀前半的作品，卻充滿前瞻性與現代感，是一部以管弦樂為主角的歌劇，而這次國台交以音樂會形式來演出，還原白遼士創作當初的原型，以音樂為主體來快速變換天馬行空的各幕劇情，如蒙太奇般的手法，以音樂去演戲。
擔任浮士德的男高音王典，曾獲義大利Santa Margarita 國際聲樂大賽首獎，於德國法蘭克福歌劇院任職十餘年，其遼闊明亮的音色及充滿生命力的演唱令人留下深刻印象。王典表示，這部歌劇難度之高，堪稱「男高音殺手」，這是他第一次擔任這個角色的演出。
音樂會票價自300元起，台北場特別推出「藝起GO優惠」，凡一次購買同一場次同票價享第2張6折優惠。而為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，國台交提供「學生體驗票」，讓學生以100元即可進場體驗交響樂團演出之震撼。購票請洽兩廳院售票系統，或電洽國台交04-23330153。欣賞音樂會可申請公務人員終身學習時數認證3小時。更多節目資訊請上國台交網站www.ntso.gov.tw、或撥04-23391141查詢。
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