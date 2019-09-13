國台交獻演白遼士「浮士德的天譴」 學生百元體驗票

2019-09-13 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



今年為法國作曲家白遼士逝世150周年，國立台灣交響樂團19、20日將於台北、台中獻演白遼士巨作「浮士德」，為新的樂季揭開序幕。

國台交團長劉玄詠表示，由首席客席指揮水藍規劃演出的「浮士德的天譴」，除邀請活躍於歐洲的荷蘭次女高音克里斯蒂安．史托汀Christianne Stotijn擔任瑪格麗特、英國低男中音安德魯．福斯特－威廉斯擔任梅菲斯特；男主角浮士德更由國內男高音王典擔任，新竄起的男低音曾文奕擔任布蘭德爾。

音樂學者陳漢金指出，「浮士德的天譴」完成於19世紀前半的作品，卻充滿前瞻性與現代感，是一部以管弦樂為主角的歌劇，而這次國台交以音樂會形式來演出，還原白遼士創作當初的原型，以音樂為主體來快速變換天馬行空的各幕劇情，如蒙太奇般的手法，以音樂去演戲。

擔任浮士德的男高音王典，曾獲義大利Santa Margarita 國際聲樂大賽首獎，於德國法蘭克福歌劇院任職十餘年，其遼闊明亮的音色及充滿生命力的演唱令人留下深刻印象。王典表示，這部歌劇難度之高，堪稱「男高音殺手」，這是他第一次擔任這個角色的演出。