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千萬超跑沒人敢拖 「超跑條款」拖吊費最高2萬

2019-09-13 18:04聯合報 記者侯俐安╱即時報導

去年曾有千萬超跑在國3發生連環追撞車禍，超跑底盤受損、無法行駛，卻因一般拖吊車無法拖吊，駕駛找來專用拖吊車到場，卻因此讓後方車潮回堵五公里。交通部高公局為此研擬「超跑條款」，若超跑在國道拋錨需以特殊器材拖吊時，將依車價、底盤高低不同收費，基本費最高可收兩萬元。

高公局目前合作1500輛拖吊車，每當超跑在國道發生拋錨、故障或車禍時，就會立即上國道拖離現場。但近年常見千萬超跑在國道拋錨，卻因車架昂貴、底盤又低，拖吊過程一個不小心，就可能刮壞車身衍生糾紛，導致在國道上難以迅速拖吊，容易衍生後方回堵甚至再一次追撞，去年就有兩件超跑在國道拋錨。

由於目前合作的拖救車中，只有100輛「橫桿加布條」、80輛「全落斗式」吊車可拖吊超跑，不過國道拖救費收費，小型車基本費1500元，雖可加上處理費及拖救里程費用，但許多業者都認為收費與風險相差太大。高公局為此研擬「超跑條款」，以車價、底盤高度訂定基本費率，日前已和報交通部。

根據初步規畫，將底盤級距分為9.9公分以下、10至11.9公分、12至14.9公分、15公分以上，車價則分為201萬至500萬、501萬至1000萬、1001萬至2000萬、2001萬元以上。

其中，車價在201萬以上到500萬元間、底盤15公分以上車輛，拖救基本費為3000元，底盤每降低1級距，基本費就加收1000元，底盤9.9公分以下就收6000元。

車價在501萬到1000萬元且底盤15公以上拖救基本費5000元，再依底盤降低級距，每1級距增收1千元。車價1001萬至2000萬，底盤15公分以上，拖救基本費收7000元，底盤每降低1級距多收1000元。

若車價達到2001萬元以上、底盤高於15公分，拖救基本費1萬4000元，底盤每降低1級距多收2000元，底盤低於9.9公分，拖救基本費就可收2萬元。

不過交通部表示，由於此案各單位意見多，雖然是因超跑低底盤難拖吊，但依照車價收費是否合適等，預計下周彙整意見後由高公局再依各單位意見檢討。

目前坊間超跑拖吊費用不同，有的依底盤、有的依超跑價格訂定，例如底盤有依15公分 、15至12公分、12至10公分，或是超跑價格200至500萬元、500至1000萬元、1000萬元等，收取4000至8000元不等的費用，依技術、耗時不同有不同收費，若車輪鎖死也會再另收費用。

「全落斗式」吊車。圖／高公局提供
「全落斗式」吊車。圖／高公局提供
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國道車禍車潮
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