開學別怕！法鼓山兒童營玩中學靜心

2019-09-13 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



許多小朋友面對開學不習慣，法鼓山世界青年會在全台23處分院辦事處舉行44場悟寶兒童營，引導國小一至三年級學童，透過體驗生活中的禪、禪藝手作、團隊遊戲、桌遊、梵唄與佛曲、話劇表演、繪本故事等等課程，學習「兒童靜心」、「基本佛法」，課程均安排於周末下午，歡迎家長電洽各據點或上網報名ddyp.ddm.org.tw。

法鼓山表示，悟寶兒童營課程重視倫理與道德，提倡愛護生命，教導孩子心存感恩，用柔軟的心包容世界；同時也鼓勵學童將環保融入生活習慣，從人際互動中學習「用智慧處理事，以慈悲關懷人」，並以「靜心」練習禪修心法，從而認識自我、覺察情緒，學做自己心的主人。

法鼓山說，該營自2017年11月開辦以來，已超過上千人次受惠，廣受家長推薦，除了每兩個月舉辦一次活動，還有兒童日、暑期兩日的營隊可參與。

法鼓山板橋辦事處於上半年課程中，邀請法師帶領孩子誦念「心經」，從經文中體驗靜心的力量；小朋友化身小小廚師，在青年義工陪伴下，歡喜揉麵團做麵包，體驗「吃飯禪」，學習細細咀嚼、品嚐飯菜的香甜。以往課程還安排話劇演出、編織幸福手環、製作小兔子輕黏土、香草植物換盆實作與品味香草茶、童趣繪本故事，學童都覺得有趣又好玩。