中秋節被叮囑「假日查房」 醫勞盟盼主治醫師納勞基法

2019-09-13 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



全家團聚的中秋節，許多人正忙著準備烤肉，仍有人堅守崗位，醫勞盟今上午PO出北醫附醫內部公告，院方叮囑主治醫師，科內若有住院或滯留病人，應於假日巡房，另要求醫師開立的病歷應於24小時內完成，否則扣薪5000元，醫勞盟籲，政府應正視主治醫師勞權，北醫附醫回應，假日巡房為例行性公告，開立病歷規定是為配合衛福部法規，已多次宣傳要求，罰款非最終目的。

醫勞盟理事長儲寧瑋表示，一般私人醫院對於醫師的要求玲瑯滿目，醫勞盟會張貼北醫附醫的內部公告，主要是讓各界瞭解醫師作息以及醫院對於醫師常見的規範做法，特別是巧立名目扣薪，在各家醫院都曾發生，甚至已是常態，曾有聽聞有醫院針對未出席會議的醫師扣薪，或是早上未打卡，直接取消全勤獎金，而全勤獎金可能占當初談的薪資中的1／3。

至於假日巡房，儲寧瑋說，這所有醫師幾乎都會做的事，即使是休假也會先到醫院查看病人後再休假，主要是假日時病人較容易有狀況，或是家屬假日較有空探視，當家屬探視時，沒見到主治醫師，容易引起糾紛，過去曾發生家屬深夜看不到主治醫師值班，大吵大鬧，要求醫院一定要找出主治醫師，而院方為了平息家屬怒火，皆會接受家屬不合理的要求，請主治醫師回到醫院。

儲寧瑋認為，該公告多針對主治醫師做要求，也凸顯主治醫師的勞權需要被重視，也呼籲政府能儘速將主治醫師納勞基法。

台北醫學大學附設醫院對此做出2點回應，第一，為確保住院病患的醫療品質，本院於假日期間由各科值班的主治醫師巡房，適逢連續假期前夕，例行性透過公告重申相關規定。