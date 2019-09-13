發布預警！ 近日雲嘉地區秋行軍蟲明顯增加

2019-09-13 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今指出，截至昨天全國通報確認526件，成蟲確定案例257件，且從秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器監測統計結果來看，雲林及嘉義地區誘捕到的雄成蟲個體數明顯增加，推測田區已有新世代成蟲羽化出現，應變小組發布預警，呼籲雲嘉一帶地區的農民加強防範。

應變小組指出，雲嘉南、高屏及花蓮為國內主要栽種食用玉米、硬質玉米、青割玉米及高粱、落花生、甘藷、大豆及毛豆等作物產區，每年8到9月為秋作玉米栽種期，雲嘉地區種植的硬質玉米及青割玉米，雲林縣早植株高已約40到50公分，嘉義縣則約在15公分高，目前都已經有秋行軍蟲為害通報案例。

應變小組表示，因硬質玉米及青割玉米栽培管理粗放，秋行軍蟲一旦入侵，植株受害嚴重程度普遍高於有管理的食用玉米田區，又遇上國內雜糧作物主要栽培期的秋季，近來秋行軍蟲為害通報案例似有增加趨勢，截至昨天(12日)，全國各縣市秋行軍蟲通報確定案件共526件、1977.323公頃，成蟲確定案例257件，已完成銷毀有81件、21.79公頃，藥劑防治443件、1500.67公頃，其中金門藥劑防治案例達277件、1441.67公頃。