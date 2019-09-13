影／連假首日宜警疏導路口淨空 留意下午另波旅遊車潮

2019-09-13 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



中秋連假首日天氣晴朗，蘇花改清晨4時起湧現大量南向車流，縣警局交通隊及蘇澳分局一大早動員在各重要路口加強疏導，保持路口淨空，平均車速維持約60公里，整體蘇花路廊車流順暢，國5南下車潮也持續湧現，預計下午會有另外一波旅遊外出車潮。

天氣晴朗，出遊人多，今天清晨5時起南下車潮湧現，公路總局四區處統計到上午10時，蘇花改南下車流量為7102輛，尖峰每小時車流量達1115輛；至於蘇花改北上車流量為906輛，尖峰每小時200輛，蘇花改平均車速維持約60公里，蘇花路廊車流尚穩定順暢。

宜蘭縣警局員警一早不畏艷陽辛苦執勤，在各路重要路口加強疏導，確保路口淨空。縣警局交通隊表示，因國道5號往宜蘭方向之車流仍未歇，預估午後宜蘭縣內各市區道路、觀光景點及風景區將出現大量人、車潮，用路人應預先瞭解路況及規劃行程，避免因塞車影響旅遊興致。

依以往連假交通狀況，礁溪、宜蘭、羅東市區在夜間用餐時間停車位易飽和，建議遊客將車輛停放外圍停車場改搭乘接駁車，以避免進入市區排隊停等，縣警局的「交通快打部隊」在今年各連續假期發揮良好疏導功效，針對壅塞路段即時反應，快速到崗，以有效疏解車流。