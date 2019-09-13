影／連假首日宜警疏導路口淨空 留意下午另波旅遊車潮
中秋連假首日天氣晴朗，蘇花改清晨4時起湧現大量南向車流，縣警局交通隊及蘇澳分局一大早動員在各重要路口加強疏導，保持路口淨空，平均車速維持約60公里，整體蘇花路廊車流順暢，國5南下車潮也持續湧現，預計下午會有另外一波旅遊外出車潮。
天氣晴朗，出遊人多，今天清晨5時起南下車潮湧現，公路總局四區處統計到上午10時，蘇花改南下車流量為7102輛，尖峰每小時車流量達1115輛；至於蘇花改北上車流量為906輛，尖峰每小時200輛，蘇花改平均車速維持約60公里，蘇花路廊車流尚穩定順暢。
宜蘭縣警局員警一早不畏艷陽辛苦執勤，在各路重要路口加強疏導，確保路口淨空。縣警局交通隊表示，因國道5號往宜蘭方向之車流仍未歇，預估午後宜蘭縣內各市區道路、觀光景點及風景區將出現大量人、車潮，用路人應預先瞭解路況及規劃行程，避免因塞車影響旅遊興致。
依以往連假交通狀況，礁溪、宜蘭、羅東市區在夜間用餐時間停車位易飽和，建議遊客將車輛停放外圍停車場改搭乘接駁車，以避免進入市區排隊停等，縣警局的「交通快打部隊」在今年各連續假期發揮良好疏導功效，針對壅塞路段即時反應，快速到崗，以有效疏解車流。
提醒用路人可利用9月14至15日0時至5時國道全線暫停收費時段，避開尖峰車潮，請用路人注意9月14、15日14時至21時國5北向各入口匝道實施高乘載管制，蘇花改3天連續假期實施15噸以上大貨車通行管制。
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