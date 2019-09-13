全國IoT資安挑戰賽 民眾玩密室逃脫找資安弱點

2019-09-13 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



科技部11至12日舉辦2019年IoT資安挑戰賽決賽，17支隊伍歷經兩天的白駭客競賽，挖掘主辦單位準備的物聯網裝置資安弱點，前三名共獲50萬元獎金。

這場比賽共37隊報名參賽，取17隊晉級決賽。包括寶可夢寶寶等3支隊伍分別拿下前三名。

科技部表示，IoT衍生的資安事件層出不窮，舉凡監視錄影設備、數位娛樂裝置、網通設備、智慧家庭、穿戴設備、醫療照護，無一不受資安威脅。這場比賽3月起分別在北中南三區，以IP Cam、數位娛樂、智慧家庭三大主軸的物聯網裝置做為標的，用競賽的型式進行設備的弱點挖掘。

昨天的決賽場上，主辦單位準備超過50種物聯網裝置，包括常見的網路攝影機、環境感知的設備、智慧家電、語音助理、數位娛樂、健康穿戴裝置、行車紀錄器等，並在競賽現場布置「密室逃脫」情境，讓參賽隊伍進行分析。參賽隊伍必須在有限的時間內，透過情境的提示找出這些裝置所隱藏的資安問題。