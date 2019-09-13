今晚烤肉重點筆記 我們都忽略原來先吃這食材超重要

2019-09-13 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今天就是中秋節，食材、器材全都備妥妥，就差良辰吉時一到，就能一家烤肉、萬家香，想享受烤肉樂趣、但不想賠了健康，不用求神燈精靈，只要熟讀這篇今晚烤肉重點筆記，就能兩個願望一次滿足。

營養師說，烤肉潛藏健康危機，除挑對食物降低致癌風險，從調整食材順序著手，也能吃飽又不怕血糖飆升、攝取過多不必要的油脂，盡量不要烤肉搭配汽水、含糖飲料、酒飲，易造成消化不良與腹脹的情況，也把大量糖份喝下肚，可多吃富含天然酵素的水果，幫助消化減少「腹」擔。

國泰健康管理營養師羅心余說，先烤些蔬菜類來吃，如四季豆、筊白筍、杏鮑菇、絲瓜、青椒等、再吃肉類及全穀雜糧類食物，蔬菜中含豐富的膳食纖維不僅可以增加飽足感，也能穩定血糖。

羅心余說，肉類可優先選擇里肌肉、雞腿等脂肪相對較低的部位，或以蛤蜊、蝦子、魚等海鮮代替，避免香腸、熱狗等加工肉品；吐司、甜不辣及米血糕皆為加工過的全穀雜糧類主食，建議多以非精緻的全穀雜糧類，如烤玉米、地瓜來取代。

羅心余說，選擇無糖茶品或自製檸檬水更可解膩，甚至加入奇亞籽、愛玉等低熱量又含水溶性膳食纖維的食材來增加口感。中秋飯後水果，此時非柚子莫屬，每次約三分之一顆，若攝取過多易使血糖飆升，糖尿病患者要特別注意適量攝取。

烤肉含有大量油脂及蛋白質，除需要長時間的消化，易引起腸胃不適的症狀，且這類食物吃多恐怕會引起消化不良、胃脹氣、便秘或有害物質停滯體內等種種腸胃問題。台灣營養基金會執行長吳映蓉說，烤肉時可搭配富含天然酵素的水果，能幫助胃部食物消化。