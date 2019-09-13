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國道南向上午塞翻了！ 高公局公布下午車多路段

2019-09-13 13:07聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天中秋節假期第一天，高速公路局說，昨天全日總延車公里為為109.7百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.2倍；今天0-5時平均總延車公里為11.3百萬車公里，為年平均平日(3.6百萬車公里)之3.1倍；截至上午11時，國道全線總延車公里為33.3百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局說，西部國道路網上午6時30分開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至彰化；國1高架南向中壢至楊梅端；國3南向土城至關西、中投至南投等。截至12時，尚有國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至鶯歌系統車多，其餘路段大致行車順暢。

至於國5南向路段，上午6時即出現趕在7時實施高乘載管制及前往宜蘭、花蓮方向之車潮，故南港系統至頭城南向路段出現車多情形。截至12時，已大致行車正常。

高公局說，今天國5南向高乘載管制於中午12時結束，預計下午國1南向湖口至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南下烏日至霧峰、國5南下南港系統至坪林等路段仍可能出現車多壅塞情形，建議用路人透過高公局旅行時間系統，查詢較佳出發時間，或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。

國三大溪到龍潭南下路段一早就嚴重塞車，連路肩都塞車，四線道全滿。記者杜建重／攝影
國三大溪到龍潭南下路段一早就嚴重塞車，連路肩都塞車，四線道全滿。記者杜建重／攝影
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高乘載管制新竹國道中秋
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