國道南向上午塞翻了！ 高公局公布下午車多路段

2019-09-13 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天中秋節假期第一天，高速公路局說，昨天全日總延車公里為為109.7百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.2倍；今天0-5時平均總延車公里為11.3百萬車公里，為年平均平日(3.6百萬車公里)之3.1倍；截至上午11時，國道全線總延車公里為33.3百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局說，西部國道路網上午6時30分開始出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至彰化；國1高架南向中壢至楊梅端；國3南向土城至關西、中投至南投等。截至12時，尚有國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至鶯歌系統車多，其餘路段大致行車順暢。

至於國5南向路段，上午6時即出現趕在7時實施高乘載管制及前往宜蘭、花蓮方向之車潮，故南港系統至頭城南向路段出現車多情形。截至12時，已大致行車正常。