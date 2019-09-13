打小白球暖身不夠 他小腿腫如燻火腿

2019-09-13 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



40多歲的華哥日前與客戶打小白球，僅做簡單的暖身操，因久未下場，發現自己落後很多，為趕進度，快跑跳上開球台，右腳觸地瞬間，聽到「啪」的一聲，小腿痛到倒地不起，他一度擔心是阿基里斯腱斷裂不能打球，但仍忍痛打完全場，回家後敷草藥7天，沒想到更慘，小腿腫痛發黑如燻火腿，就醫確診為內側腓腸肌部分撕裂傷（又名網球腿），經治療2周後恢復行走，未來還可以戰球場。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱說，喜愛球類運動的民眾做好暖身運動，發生網球腿多半是熱身不足，建議民眾運動前，務必做好雙腳肌肉伸展牽引的基本功，體重較重者更應提高警覺，可採取弓箭步下壓、手扶固定物，重複踮腳尖，以及單腳彈跳運動等，都能有效避免網球腿的悲劇。

林琮凱說，內側腓腸肌部分撕裂傷又名網球腿，受傷位置位於腓腸肌的肌肉和與肌腱交界處，約莫在小腿肚附近，有的民眾會與腳後跟的阿基里斯腱混淆，兩者都是好發於球類運動，因瞬間加速及變換方向，例如踮腳或跳躍動作，肌肉必須製造強力收縮，因而導致斷裂或撕裂傷，嚴重者可能就此斷送運動生涯。

林琮凱說指出，若出現小腿腫脹疼痛，請盡快就醫，可透過超音波或者核磁共振確診，若肌腱沒有斷裂，多半無須開刀治療，可聽從醫師透過休息、冰敷，並抬高小腿等，避免患部持續腫脹。

患者因打小白球導致腿部受傷。圖／亞大醫院提供 分享 facebook