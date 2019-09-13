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高鐵延屏東能解？ 高屏唯一快速道路時速一度低於8公里

2019-09-13 12:40聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天是中秋連假第一天，全台國道、公路都很塞。不過，在全台十大塞的路段當中，其中一條連接高雄與屏東的快速道路台88線，上午一度竟然只有時速7、8公里，出現全台最低時速，車輛龜速前進。當地人認為，屏東的交通配套、整體規畫都沒解決，中央只想到要蓋高鐵，不能解決現在的交通困境。

公路總局第三工程處表示，台88線是高雄連接屏東的快速道路，上午並沒有什麼特殊的交通事故，單純只是車潮非常多，主要是從屏東到高雄的車潮多，導致壅塞，所以一度時速只有7、8公里，後來稍微紓解，有到17到20多公里，塞車的地方是台88跟國道一號交接處，連假期間通常都是非常塞，至於高雄往屏東方向，時速也只有30公里左右。

第三工程處表示，從高雄到屏東車輛就是要走台88線，平常從左營到潮州不塞車大概開車30到40分鐘可以到，但是如果塞車大概要開到1個半小時。至於是否有替代道路？第三工程處表示，可以走平面道路，但是路程比較長，不會比塞車時間快。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，台88線是屏東往返高雄最快的路，但是它實在太容易塞車了，如果發生小車禍，甚至會更塞，要解決屏東的交通問題，不是中央覺得在六塊厝蓋了高鐵屏東站、或者在潮州蓋了高鐵站就可以解決的問題，一定要整體規畫地方路網。

張榮南表示，台88線不只是屏東人要往返高雄，甚至台東所有往返高雄的車子，也要開台88，連假幾乎都全部塞住，這導致連假從左營往返墾丁，至少要三個小時，如果再有一些交通事故，就會更久，這些問題難道政府都沒有看到嗎？希望一定要盡快解決。

台88線上午一度時速只有7、8公里。圖／取自高公局網站
台88線上午一度時速只有7、8公里。圖／取自高公局網站
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屏東塞車連假
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