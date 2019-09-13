明天湧現旅遊潮 國道南向上午塞、北向下午塞

2019-09-13 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天中秋連假首日，國道、公路一早就很塞。根據高速公路1968資料顯示，今天上午全台最塞的十大路段全部時速都不到30公里。明天旅遊潮，高公局預計南向55百萬車公里、北向57百萬車公里，雙向112百萬車公里，明天南向上午壅塞，國1楊梅到新竹、國3三鶯到關西都會塞，下午北向壅塞，國1西螺到埔鹽預計最塞。

中秋連假第一天，國道多處路段一早就塞爆。國三大溪到龍潭南下路段嚴重塞車，車輛走走停停，連路肩都壅塞，宛如「停車場」。記者杜建重／攝影 分享 facebook

高公局科長曾國禎說，明天下午北向約是平常三倍時間、國3四倍、國5七倍，建議用路人如果要節省時間，南向路段利用下午時間出發，北向利用上午時段，可以避開車潮。

替代道路部分，曾國禎說，台9線可以替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3，可以使用這些路段，也可以減少塞車時間。

今天除了車多導致壅塞之外，曾國禎表示，今天早上也發生幾起交通事故，導致交通更加阻塞。較嚴重的交通事故有三起，都發生在國道3號，分別是國3北向18.2k、國3南向105.7k、102.4k，交通事故主因都是沒有保持行車間距而造成，這三起較嚴重的事故，回堵都超過二公里以上，在上午9時到10時之間陸續排除。

至於連假必塞的國道5號，曾國禎表示，目前國道5號平均時速40公里，今天早上7時之前有較嚴重的壅塞，主要是因為民眾趕著7時前的高承載上路導致。

曾國禎說，今天下午仍以南下車潮為主，西部國道大概比平常多三到五倍時間，預計國1南向新竹到楊梅、彰化系統、國3三鶯到關西、國5南港到坪林下午都會有車多壅塞狀況。至於何時紓解，曾國禎說，國1預計下午3時紓解，國3下午1時紓解，國5下午5時紓解。