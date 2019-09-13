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紐西蘭麻疹疫情快速上升 我疾管署提升旅遊警示

2019-09-13 11:38聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

紐西蘭是「活的自然地理教室」，號稱比照片還美的國家，從壯觀的冰河峽灣、火山地形，到神秘海洋文化的毛利族，更能走進魔戒的世界，體驗當一日哈比人，到紐西蘭感受視覺、文化饗宴一直是台灣民眾旅遊好選擇。但近期想去紐西蘭旅遊的民眾要當心，該地麻疹疫情急速攀升，疾管署自昨日起提升紐西蘭國際旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。

依據紐西蘭衛生部公布資料，今年截至9月12日，全國累計確診1214例麻疹病例，最近一周已累計162例確診，疫情快速上升且處高峰，這是的疫情甚至已經是1997年以來最嚴重麻疹疫情，目前病例數與該國前次較大疫情為2014年病例總數274例，疫情趨勢嚴峻。

其中，來自北島奧克蘭多達1007例，近4周病例分布以奧克蘭地區馬努考郡逾6成為多。個案年齡多為4歲以下及20至29歲族群，病例中逾3成需住院治療，9成以上未曾完整接種疫苗者。

因紐國MMR疫苗接種率低於95%，世衛評估由於地區間或亞族群間接種率差異，國內仍具麻疹流行風險。該國衛生部已於8月底發布旅遊建議，計畫前往奧克蘭市50歲以下成人及滿12個月之兒童均請確保在出發至少兩周前接種麻疹疫苗(MMR)。

疾管署副署長羅一鈞表示，因應紐國麻疹疫情，疾管署已於9月12日提升紐西蘭麻疹旅遊疫情警示至第一級注意(Watch)。我國外交部也於官網呼籲請國人近期赴紐洽公、旅遊時提高警覺，倘有身體不適，請及早尋求醫療協助。

我國部份鄰近國家麻疹疫情持續，如國人旅遊首選泰國、越南近期疫情呈上升趨勢，明顯高於去年疫情；歐洲地區疫情以烏克蘭最為嚴峻，羅馬尼亞、法國及義大利疫情持續且病例數累計超過千例。目前我國境外移入麻疹，感染國家以越南、泰國及菲律賓為多，出國目的以旅遊最多。

我國今年累計127例麻疹病例，其中78例為國內感染，49例為境外移入病例，疾管署再次呼籲，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾，特別是1981年後出生成人，如計劃前往流行地區，出國前2至4周可就醫諮詢評估自費接種MMR疫苗。

圖為紐西蘭北島市區奧克蘭。本報資料照片
圖為紐西蘭北島市區奧克蘭。本報資料照片
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疫情麻疹紐西蘭
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