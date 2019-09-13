北龜山島遠眺台灣 南小琉球賞綠蠵龜冒出水面

2019-09-13 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



除了澎湖、馬祖、綠島這些過去較為熟悉的觀光離島之外，近年來，北邊的龜山島、南邊的小琉球也都很受到喜愛，這些離島除了看海之外，豐富的親山、生態步道也相當值得一探。

龜山島的生態步道現在是很多遊客的尋訪聖地，東北角解說志工劉厚漢表示，環湖步道非常漂亮，不論是海天一色、湖光倒影，都讓人非常嚮往，走一圈就可將龜尾湖360度的美景盡收，此外，還可以看到龜山島過去的住民情況，像是居民飲用水處、過去龜山島最高學府龜山國小等，十分豐富。

至於401高地，劉厚漢表示，海拔共398公尺，共有1732階梯，因為部分路段很陡，頗有挑戰性，不過，登上高處後，不只可以看到陰陽海還能看到台灣本島，景觀壯麗。但龜山島每年3月1日開放到11月30日，每周三休島，登島也需事先預約，每天限制1800人入島，401高地每天限制100人，若想前往，得提早預約。