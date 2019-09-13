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離島觀光不只玩水 親山步道特色多元

2019-09-13 10:48聯合報 記者董俞佳╱即時報導

澎湖、綠島、小琉球，台灣周邊離島這麼多，過去想到離島觀光，就想到親近海域、沙灘玩水，其實台灣各個離島不只有無敵海景，也有許多親山、生態步道，隨著喜好健行的遊客越來越多，各離島風管處也紛紛推廣生態步道，各有特色相當多元，包括徒步超過一個小時，需要體力的山友級步道，到僅只有十幾分鐘適合闔家同樂的親子級步道都有，顛覆離島只能玩水的印象。

離島親山、生態步道豐富又多元，不少具有生態景觀、歷史文化，但過去鮮為人知，觀光局近日縱整台灣各離島生態步道，光是澎湖、馬祖、小琉球、綠島、龜山島就有20條親山步道。

交通部觀光局技術組科長莊慧文表示，台灣各離島的親山步道真的十分豐富，除了有幾條需要比較多體力、適合勇腳級，山友級的之外，大多數都是容易親近的親子級路線，適合親子共樂、闔家同遊。

觀光勝地澎湖除了有無敵海景之外，生態景觀步道也不少，像是林投隘門沙灘、望安天台山、望安鴛鴦窟、還有七美雙心石滬、龍埕、下巷等全部都是適合全家共遊的親子步道，從步道長度從只有77公尺的下巷，到最長570公尺的林投隘門沙灘，單程15分鐘左右能走完。

澎湖國家風景管理處副處長洪志光表示，望安天台山是望安島的最高點，登上望安步道可見湖景、島景，四面都有景觀，此外，七美島的海拔稍高，七美雙心石滬、龍呈、下巷走在步道上，所見景觀非常之美，鴛鴦窟步道則可見日據時代軍事殘存遺跡，頗富歷史文化味道。

各離島的親山步道以馬祖最多，不只有親子級容易走的步道，也有數條勇腳級、山友級。其中，親子級的步道從短程的國之北疆步道、燈塔步道、哨景觀步道這種單程500公尺左右，大約15到20分鐘就能走完的，到全程約三公里的馬港步道、大坵生態步道都有，單程走一趟約一小時。

除了親子級步道之外，馬祖的步道多元，還有兩條勇腳級步道大澳山步道、坤坵步道以及山友級步道芹壁步道，適合體力不錯，想要走比較久的遊客前往。

綠島過山古道今年8到10月也首度開放步道遊程，古道全程約1800公尺，單趟約走50分鐘，東部海岸國家風景區管理處綠島站主任王芸琪表示，過山古道是早期綠島尚未興建環島公路時，南寮地區到公館村溫泉聚落唯一交通道路，後來環島公路開通之後，這條古道就比較少人走，重整之後，成為體驗山林的絕佳路線。

王芸琪表示，這裡沿線可以看到人面蜘蛛、大白斑蝶、斯文豪氏攀木蜥蜴、以及綠島特有種硬象鼻蟲，甚至還有機會看到梅花鹿、山羌，沿路可見多元生態。

林投隘門沙灘。圖／澎湖國家風景區管理處提供
林投隘門沙灘。圖／澎湖國家風景區管理處提供
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綠島過山古道可見許多綠島大白斑蝶。圖／東部海岸國家風景區管理處提供
綠島過山古道可見許多綠島大白斑蝶。圖／東部海岸國家風景區管理處提供
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七美下巷。圖／澎湖國家風景區管理處提供
七美下巷。圖／澎湖國家風景區管理處提供
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龜山島生態步道。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
龜山島生態步道。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
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綠島過山古道。圖／東部海岸國家風景區管理處提供
綠島過山古道。圖／東部海岸國家風景區管理處提供
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龜山島生態步道。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
龜山島生態步道。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
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龜山島生態步道。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
龜山島生態步道。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
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望安鴛鴦窟。圖／澎湖國家風景區管理處提供
望安鴛鴦窟。圖／澎湖國家風景區管理處提供
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望安天台山。圖／澎湖國家風景區管理處提供
望安天台山。圖／澎湖國家風景區管理處提供
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七美雙心石滬。圖／澎湖國家風景區管理處提供
七美雙心石滬。圖／澎湖國家風景區管理處提供
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