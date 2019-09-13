連假北高一趟超過6小時 待命駕駛防司機過勞

2019-09-13 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中秋連假國道壅塞。日前國道客運發生幾起嚴重交通事故，讓外界擔憂國道客運司機過勞超時，恐怕會危害乘客的性命安全，阿羅哈客運表示，昨天有七名客運駕駛從台北開到高雄已經六小時，於是在當地過夜。

連假國道塞，北高一趟超過六小時，阿羅哈換待命司機駕駛。圖／阿羅哈提供 分享 facebook

公路總局表示，目前進行嚴格把關，避免司機超時，此外，公路總局在協助業者擴大招募客運司機之後，也已經招募了290名客運司機，有200人已經上線，可以稍微紓解司機人力荒。

客運駕駛長期嚴重缺乏人力，連帶引發工作超時等安全隱憂。交通部公路總局6月推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，最多補助9萬元，公路總局表示，直到目前為止，已經徵到290人，已經有200名司機上線，另外90人在辦理轉職程序、訓練中，等待上線，目前仍持續徵求司機。

阿羅哈客運今年6月在國道1號彰化戰備跑道路段發生重大交通事故，釀成二死二重傷12人輕傷， 司機的工作時間受到關注。阿羅哈客運總經理官明穎表示，從今年中秋連假開始，北高來回若遇塞車，要求司機在高雄或台北過夜，不再開車返回，昨天共有七班車的司機於當地過夜。

官明穎說，北高直達車，平日正常為四個小時到四個小時半可以到，但連假容易因國道車多壅塞而超時，特別是連假首日南下、末日北上3時到6時出發的車，比較容易因高速公路車潮而導致北高開車超過六小時，昨天共有七班車的司機因此留在高雄過夜，由待命駕駛再將車開回。