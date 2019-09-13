靜置文旦做堆肥？ 農業專家說應該要這樣做

2019-09-13 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會以一斤10元的方式收購大果文旦，說要拿去加工，卻被發現在花蓮瑞穗、鳳林發現有大量文旦被棄置，農委會與農會都說是要去做堆肥，實際上文旦堆肥需要添加稻穀和米糠，還需要絞碎，並非直接堆放就會變成堆肥。

根據有機農業全球資訊網，引用農委會花蓮區農業改良場花蓮區農業專訊第36期「文旦落果堆肥之製作及利用」顯示，花蓮地區每年在夏秋之際常受到颱風之侵襲，而7、8月又逢文旦果實成熟期，因此常造成果農極大的損失，大量的文旦落果對果園環境衛生影響極大，不但會因腐爛發酵產生陣陣惡臭，且會孳生蚊蠅，更可能成為果樹病蟲害傳染的媒介。

因此，研究人員除了事先宣導農民積極做好防颱措施外，對風災後文旦落果的處理也列為重要工作項目，並進行試驗研究已有成果，即以文旦落果添加稻殼，及少許米糠後於果園中進行堆肥化，不但可就地解決文旦落果，其成品更可直接施用以增加土壤肥力，省人力物力。

文中也說，文旦落果要以車輪或機械輾壓破碎，加上二倍體積的未粉碎稻殼及少許米糠（或是黃豆粕與禽畜糞等，約需占總體積六分之一），充分混合均勻後堆置於果園一角，高度約1至1.5公尺左右，若天氣乾燥時需補充水分約 60%，約每隔一個月翻堆一次，至翌年2月即可作春肥使用。

研究人員表示，文旦堆肥需要的注意事項，由於文旦外皮含有臘質及油腺，有抑制微生物生長的作用，因此不易分解。因此在試驗中，未經過破碎處理的文旦落果，雖在堆肥中經過六個月仍具完整果形，乃因微生物無法穿過，其外皮進入內部，因此做堆肥要先將落果破碎，這是重要且必要的步驟。

此外，製作堆肥時需注意通氣調節，雖以未粉碎稻殼為支持堆肥的主要材料，已具有維持空氣通透特性，但仍應適度的翻堆。約每月一次的翻堆動作，不但可使堆肥內外層次混合均勻，也可加速堆肥腐熟，提高堆肥品質。

花蓮農改場研究人員表示，水分管理也是堆肥成敗的重要因子，為節省成本而將堆肥於露天堆置，但仍應注意濕度控制，尤其在日照強烈及連續降雨時，以不透水布適度覆蓋，可免過度乾燥影響堆肥化的進行或養分隨水份流失；堆肥腐熟程度可由溫度、顏色及氣味的變化來判斷。