中秋採購需求增 各式農產出現秋節行情

2019-09-13 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中秋連假民眾返鄉團圓，農產品需求大增，零售市場也出現中秋行情，蔬果、水產，平均上漲一到兩成，反倒是各式肉類有替代性，價格相對平實，買氣熱絡。

中秋連假民眾返鄉團圓。本報資料照片 分享 facebook

台北農產運銷公司統計，今天蔬菜到貨量1555公噸，比昨日1511略增，各菜種行情漲多跌少。新北傳統市場，烤肉應景的玉米、玉米筍、青甜椒、菇類蔬菜銷路好，玉米、青甜椒每個10至15元，進口玉米筍一小盒20至25元，國產玉米筍小包約50元，進口青花菜依大小每株40至45元，不論國產或進口價格都不差。

漁產方面，中華民國漁會總幹事林啟滄表示，透抽、軟絲、魷魚因捕獲量減少，每公斤平均批發價比去年同期略漲一到兩成；白蝦每公斤批發價約185元左右，比去年同期上漲25%。其他中秋烤肉常用的文蛤與牡蠣，這幾年因為密集養殖天氣過熱收成不好，價格也比去年同期上漲兩成。

林啟滄表示，仍有平價的養殖魚類可以選擇，例如鱸魚每公斤平均批發價約90至100元，虱目魚也在70元上下，和去年同期相比下跌一成多，消費者可以多選購。