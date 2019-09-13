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不想肥！中秋健康吃把握6原則 三少一多才是重點

2019-09-13 09:41聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

今天是中秋佳節，台北市立聯合醫院、萬芳醫院及新北、基隆等各大醫院，除少數有門診外，其餘均暫停服務，急診則維持正常，建議民眾就醫前，先致電醫院詢問以免白跑，台北慈濟醫院營養師徐绣媛提醒，中秋大魚大肉難免，只要遵守6原則就可以吃得健康。

中秋節即將登場，烤肉怎麼吃才健康，營養師提醒6原則。圖／報系資料照
中秋節即將登場，烤肉怎麼吃才健康，營養師提醒6原則。圖／報系資料照
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台北市立聯合醫院指出，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診、美沙冬給藥服務照常，14日周六則照例，各院區門診開診、附設門診部停診。萬芳醫院表示，中秋節當日門診、健檢、檢驗檢查等服務都將暫停，急診、住院正常服務。

新北市衛生局表示，中秋節國定假日大多數醫院休診，但樂生療養院、衛生福利部台北醫院、輔大醫院、瑞芳礦工醫院、樹林仁愛醫院及耕莘醫院安康院區上午仍有開放部分門診，其中台北醫院及瑞芳礦工醫院下午也有開放部分門診，可先上各醫院網查詢或致電詢問。

衛生福利部基隆醫院13日、14日上午正常門診、下午休診，15日休診。中秋連假3天急診服務不中斷，為有需要的民眾提供服務。基隆長庚醫院各科門診在中秋連假均停止看診，急診則是維持24小時服務，處理緊急事故，診治急性病患。

徐绣媛表示，健康吃6原則，首先要遵循「三少一多」，少醬料、少加工、少飲料、多蔬菜；二、勿在食材上反覆塗抹醬料；三、避免加工食品；四、以無糖飲料取代含糖飲料；五、慢性腎臟病患者建議先川燙再烤，避免鉀離子攝取過多；最後，有高血壓、腎臟病、心血管疾病等慢性病患者建議向醫師或營養師諮詢，以免造成身體負擔。

中秋節台北醫院高血壓腎臟病
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