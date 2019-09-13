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衝一發！15公尺高幾米月亮今點燈 北台這4大景點打卡才夯

2019-09-13 08:50聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

今天中秋節連假第一天，新北碧潭新景點幾米「月亮忘記了」15公尺高地點藝術點燈，北市陽明公園的「花鐘廣場」利用水彩造型雕塑和木製月兔創造新意象，新北瑞芳的「十三層」水湳洞選煉廠遺構也在今晚點燈，花蓮則有0.6公頃「SNOOPY迷宮」，四大打卡亮點陪伴民眾共度中秋。

新北市瑞芳區水湳洞十三層遺址今天中秋夜點亮，圖為試燈畫面。 圖／謝志煌提供
新北市瑞芳區水湳洞十三層遺址今天中秋夜點亮，圖為試燈畫面。 圖／謝志煌提供
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著名繪本畫家幾米的創作「月亮忘記了」邁入20周年，新北市議員金中玉與新店區公所合作，將繪本中的月亮及月亮男孩搬到碧潭，以充氣氣球打造3個15公尺的地景藝術，白天月亮在湖面上左右搖擺，晚間月亮透著鵝黃色光芒陪伴小男孩，散發出靜謐、美好的意象。觀旅局長張其強表示，碧潭地景裝置藝術展期從9月13日至11月13日，為期60天。

花蓮縣政府與業界合作，在東大門夜市陽光電城旁，以綠色植物搭建0.6公頃「SNOOPY迷宮」，是全國唯一的SNOOPY迷宮，除了闖迷宮，現場有擬真公仔，並展示8公尺高的太空造型SNOOPY氣球，很適合拍照打卡。

台北市公園處利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山陽明公園著名旅遊景點「花鐘廣場」營造出中秋歡樂團聚意象，公園處提醒，為避免塞車，建議搭乘台北市公車260、303、681、紅5等，至陽明山總站下車，再步行至陽明公園花鐘廣場。

俗稱「十三層」的水湳洞選煉廠遺構，地主台電公司委託照明設計團隊「妝扮」，今天中秋夜7點點燈，搭配優人神鼓等戶外表演，將帶給遊客視覺和聽覺饗宴，瑞芳警分局表示，台2線濱海公路、九份通往水湳洞的北34線路口將有交管，請民眾多搭乘大眾運輸工具。

每到連假國道5號就容易塞成大排車龍，為此首都客運、葛瑪蘭客運和大都會客運在中秋連假推出往返台北、宜蘭路線的優惠票價，詳細票價優惠情形，可至各大客運公司官網查詢。

花蓮縣府和廠商合作，在花蓮東大門夜市旁陽光電場，打造全台唯一的SNOOPY主題迷...
花蓮縣府和廠商合作，在花蓮東大門夜市旁陽光電場，打造全台唯一的SNOOPY主題迷宮。圖／業者提供
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新北市新店區公所與新北議員金中玉合作，將著名繪本畫家幾米「月亮忘記了」創作，透過...
新北市新店區公所與新北議員金中玉合作，將著名繪本畫家幾米「月亮忘記了」創作，透過地景藝術加上夜間燈光秀，創造碧潭打卡新亮點。圖／金中玉服務處提供
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新北市新店區公所與新北議員金中玉合作，將著名繪本畫家幾米「月亮忘記了」創作，透過...
新北市新店區公所與新北議員金中玉合作，將著名繪本畫家幾米「月亮忘記了」創作，透過地景藝術加上夜間燈光秀，創造碧潭打卡新亮點。圖／金中玉服務處提供
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為迎接中秋佳節，台北市公園處利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山著名的旅遊景點「...
為迎接中秋佳節，台北市公園處利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山著名的旅遊景點「花鐘廣場」營造歡樂團聚意象，民眾不妨與家人走一趟陽明山，在花鐘留下繽紛記憶。圖／台北市公園處提供
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花蓮縣府和廠商合作，在花蓮東大門夜市旁陽光電場，打造全台唯一的SNOOPY主題迷...
花蓮縣府和廠商合作，在花蓮東大門夜市旁陽光電場，打造全台唯一的SNOOPY主題迷宮，現場有8公尺高的太空造型SNOOPY汽球，很適合拍照打卡。圖／業者提供
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花蓮縣府和廠商合作，在花蓮東大門夜市旁陽光電場，打造全台唯一的SNOOPY主題迷...
花蓮縣府和廠商合作，在花蓮東大門夜市旁陽光電場，打造全台唯一的SNOOPY主題迷宮。圖／業者提供
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為迎接中秋佳節，台北市公園處利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山著名的旅遊景點「...
為迎接中秋佳節，台北市公園處利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山著名的旅遊景點「花鐘廣場」營造歡樂團聚意象，民眾不妨與家人走一趟陽明山，在花鐘留下繽紛記憶。圖／台北市公園處提供
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中秋節瑞芳幾米陽明山
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