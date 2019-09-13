中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

2019-09-13 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天是中秋節假期第一天，高速公路局預估國道總延車公里為120百萬車公里(為平日87百萬車公里的1.4倍)，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日的1.6倍。

今天清晨各國道南下路段出現壅塞車潮。圖／取自高速公路1968網站 分享 facebook

今天清晨各國道南下路段出現壅塞車潮，上午7時15分國5南港系統-石碇南向路段，時速只有15公里；石碇-頭城南向路段，時速低於44公里。壅塞路段還有國3三鶯-鶯歌系統南向路段，時速17公里；土城到關西服務區南向路段的車流走走停停。國1中壢轉接二-新竹壅塞，以湖口-竹北最塞，時速只有18公里。

國道相關疏導措施包括：7-12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再八折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩等。

高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、快官-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局規畫4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局呼籲民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路可透過高速公路1968App 查詢即時路況，事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，國道交通有賴國人多加遵循疏導措施與配合分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，並注意行車安全，切勿疲勞駕駛，以維整體行車順暢。