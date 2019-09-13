吳德榮：秋老虎餘威今猶存 周末水氣漸增

2019-09-13 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中秋節為秋老虎的天氣型態，各地大多為晴時多雲，白天熱、紫外線強，注意防曬。僅迎風面北海岸、東北角有零星短暫降雨的機率；中南部山區午後有很不明顯的局部短暫陣雨。

最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面，因在季風低壓環流內，有二、三個渦漩在競爭水氣，延緩了熱帶低壓的發展。圖／取自氣象局網站 分享 facebook

中秋夜各地大多為晴時多雲，唯在東北風迎風面的大台北及東北部雲量略增；東北角、北部山區有零星飄雨的機率。今天北部25至36度、中部25至35度、南部25至36度、東部23至35度。

明天至下周一水氣漸增，各地仍大多為多雲時晴的天氣；中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，少部分鄰近平地受影響；迎風面大台北及東北部雲量漸增，局部短暫雨的機率逐日提升，尤其在北海岸、東北角及北部山區；周日、下周一北台灣氣溫略降。下周二至周四的天氣，得視熱帶系統的動向而定，需持續觀察。

他說，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面，因在季風低壓環流內，有二、三個渦漩在競爭水氣，延緩了熱帶低壓的發展。最新歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬顯示，熱帶系統在菲律賓東方海面，因季風低壓環流的導引而呈現不規則運動。但下周二、周三之後，約有半數的系集模擬路徑轉向，遙指台灣方向前進，但另一半的系集成員則遠離台灣，顯示模擬路徑的不確定性很高。另外，模擬路徑轉向台灣的系集成員，其強度大多有逐漸減弱的趨勢；故除了模擬路徑機率的變化，其強度的變化，也是觀察的重點。