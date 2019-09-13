親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

索羅門13日開內閣會議 跨黨派報告建議與台斷交

MLB／連兩年逃不過手術 大谷翔平膝蓋動刀本季報銷

吳德榮：秋老虎餘威今猶存 周末水氣漸增

2019-09-13 07:06聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中秋節為秋老虎的天氣型態，各地大多為晴時多雲，白天熱、紫外線強，注意防曬。僅迎風面北海岸、東北角有零星短暫降雨的機率；中南部山區午後有很不明顯的局部短暫陣雨。

最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面，因在季風低壓環流內，...
最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面，因在季風低壓環流內，有二、三個渦漩在競爭水氣，延緩了熱帶低壓的發展。圖／取自氣象局網站
分享

中秋夜各地大多為晴時多雲，唯在東北風迎風面的大台北及東北部雲量略增；東北角、北部山區有零星飄雨的機率。今天北部25至36度、中部25至35度、南部25至36度、東部23至35度。

明天至下周一水氣漸增，各地仍大多為多雲時晴的天氣；中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，少部分鄰近平地受影響；迎風面大台北及東北部雲量漸增，局部短暫雨的機率逐日提升，尤其在北海岸、東北角及北部山區；周日、下周一北台灣氣溫略降。下周二至周四的天氣，得視熱帶系統的動向而定，需持續觀察。

他說，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓東方海面，因在季風低壓環流內，有二、三個渦漩在競爭水氣，延緩了熱帶低壓的發展。最新歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬顯示，熱帶系統在菲律賓東方海面，因季風低壓環流的導引而呈現不規則運動。但下周二、周三之後，約有半數的系集模擬路徑轉向，遙指台灣方向前進，但另一半的系集成員則遠離台灣，顯示模擬路徑的不確定性很高。另外，模擬路徑轉向台灣的系集成員，其強度大多有逐漸減弱的趨勢；故除了模擬路徑機率的變化，其強度的變化，也是觀察的重點。

中秋節菲律賓
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

2019-09-13 07:24

秋節連假國道今最塞 避開5大地雷路段

2019-09-13 00:29

與月的距離…今年最遙遠「1圓」中秋月

2019-09-12 23:09

中秋節哪裡賞月機率最高？氣象局一張圖告訴你

2019-09-12 21:50

政院拍板 住長照機構 1年最高補助6萬元

2019-09-12 23:49

健康你我他／生命比錢重要 自費打肺炎疫苗

2019-09-13 00:35

癌資中心10年服務逾百萬人次 求助女多於男

2019-09-13 00:31

政大號召媒體 關注氣候變遷

2019-09-13 00:29

健康過中秋 吃低卡月餅 生熟食分開

2019-09-13 00:29

我的經驗／神經很敏感 脊椎長瘤壓迫 及時開刀免除癱瘓

2019-09-13 00:27

新北本土屈公病例又增2例 累積8例

2019-09-13 00:20

新北再傳食物中毒 3校33人送醫 2業者暫停供餐

2019-09-13 00:13

醫院今多暫停服務 別白跑 過節健康吃 把握六原則

2019-09-13 00:08

長榮獻樂 「越南蔡依林」同樂

2019-09-12 23:55

125CC以下機車舊換新 貨物稅再減千元

2019-09-12 23:54

花蓮文旦海 農委會：發酵做堆肥

2019-09-12 23:52

補助養護床 恐掀安養機構轉型潮

2019-09-12 23:51

秋冬國旅獎勵 夜市200元抵用券 攤商「不敢太多期待」

2019-09-12 23:12

腸病毒流行逢中秋 嚴防疫情擴散

2019-09-12 23:06

「余英時回憶錄」奪金鼎獎 廖志峰:陪伴余英時寫下集

2019-09-12 22:57

3種登革熱病毒 同時高雄現蹤

2019-09-12 22:43

帶2盒肉鬆蛋捲闖關被罰20萬元 中秋節前留遺憾

2019-09-12 22:40

補助養護床 專家憂安養機構恐有轉型潮

2019-09-12 22:24

LG董事長率員工中秋送暖 與憨兒齊手烘焙延續愛

2019-09-12 21:47

文旦恐長年產銷失衡 學者籲：大果收購只能做短期措施

2019-09-12 21:33

藍委控亂丟文旦 陳吉仲：不實指控勿為選舉唱衰農業

2019-09-12 21:12

鄭麗君出席金鼎獎 宣告推動文化產業五大工作

2019-09-12 20:00

有甜有鹹？必勝客推獵奇新品「臭豆腐披薩」 網驚：我以為榴槤是極限...

2019-09-12 20:00

普悠瑪事故將滿一年 林佳龍公布體檢報告

2019-09-12 19:59

一秒掉進兒時趣！星級飯店時興玩「實景遊戲」

2019-09-12 18:12

中秋連假 國光客運推國道八五折、台灣好行半價優惠

2019-09-12 17:31

總統大選逼近 逾4成民眾暫緩入手房市！

2019-09-12 17:03

少男少女注意！ 這些現象出現代表只剩一年可以長高

2019-09-12 16:28

長照住宿機構補助拍板 每年最高補助6萬元

2019-09-12 16:24

傳統月餅熱量破表 營養師教低卡冰心月餅DIY

2019-09-12 16:10

花蓮現文旦海？農糧署：採購大果穩定價格並作堆肥

2019-09-12 16:08

【即時短評】Uber、小黃6年之戰挺得過「和解」最後一哩？

2019-09-12 16:05

中秋烤肉不想拉肚子 專家親授招數讓食物不敢「裝熟」

2019-09-12 15:56

盛產的文旦柚拿去加工？學者點出現實面的困境

2019-09-12 15:41
看更多

熱門文章

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

少男少女注意！ 這些現象出現代表只剩一年可以長高

2019-09-12 16:28

菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

熟女愛逛街血拚 腳底痛到走不出門竟患足底筋膜炎

2019-09-12 12:28

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

大老婆登報嗆小三 婦團：反傷害夫妻關係、有誹謗之虞

2019-09-12 18:24

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48

中秋節哪裡賞月機率最高？氣象局一張圖告訴你

2019-09-12 21:50

十三層點燈+中秋連假車潮 警方呼籲多搭接駁車

2019-09-12 15:14

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

帶2盒肉鬆蛋捲闖關被罰20萬元 中秋節前留遺憾

2019-09-12 22:40

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

每日星座運勢／天秤穿著與眾不同　能提升桃花運

2019-09-13 00:00

【即時短評】Uber、小黃6年之戰挺得過「和解」最後一哩？

2019-09-12 16:05

中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

2019-09-13 07:24

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

自己的國旅自己救 立榮假期推機票+酒店超殺組合

2019-09-12 11:34

媽媽不用專用垃圾袋「1.2塊也是省」 她怨：小氣的節省

2019-09-12 17:03

台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47

中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18

長照住宿機構補助拍板 每年最高補助6萬元

2019-09-12 16:24

保種中心復育3瀕危植物有成 今移植屏東縣府周邊

2019-09-12 14:39

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

家長注意！想讓孩子長高 轉骨湯喝對時機很重要

2019-09-12 13:19

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

秋節連假國道今最塞 避開5大地雷路段

2019-09-13 00:29

文旦恐長年產銷失衡 學者籲：大果收購只能做短期措施

2019-09-12 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top