補助養護床 恐掀安養機構轉型潮

2019-09-12 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



住宿機構終於納入長照大傘，最高每年補助六萬元，對於送長輩住機構的家屬而言，每月最高五千元，可說杯水車薪。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

住宿機構終於納入長照大傘，最高每年補助六萬元，專家認為，踏出第一步值得鼓勵，但補助金額與長照2.0額度相比，相距懸殊，且對於送長輩住機構的家屬而言，每月最高五千元，可說杯水車薪。專家也預言，補助養護機構排除安養中心，可能掀起轉型潮。

目前長照2.0服務中，提供接受居家及社區照顧民眾，每月額度一萬零廿元到三萬六千一百八十元，相較於住宿機構補助最高每年六萬元，高出許多。台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，此次補助恐只夠負擔長照隱形支出，如耗材、營養補充品等費用。天主教中華聖母基金會執行長黎世宏也認為，落差太大。

陳亮恭表示，機構補助排除安養中心，站在排富立場，贊同此舉，但忽略安養中心住民仍有一定失能比率，部分健康住民住久了邁向失能，有些安養中心會暫時讓他們居住，更有人經費不足，無法搬走，相信安養中心仍有一定的失能比率，盼政府也能照料這群人。

人口老化，陳亮恭表示，中重度失智、失能需住進機構的人數預期會大幅增加，未來養護床位恐一位難求，未來政府是否要鼓勵設立住宿型機構，應趁此次重新審視長照制度，補助政策宣布後，他也預估未來部分安養機構為吸引住戶，恐轉型養護機構或是增設養護床位，不排除掀起轉型潮。

黎世宏認為，最該憂心的是選前喊出利多，財源是否穩固？今年預計花費近卅億元，他估算，以近期長照政策不斷增列服務，明年長照財源至少得編列四百億元才夠，選後補助是否能延續，仍是未知數，盼政府實際算出財源運用方式或開徵長照稅等，以免機構補助僅是短期看好。