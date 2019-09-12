「余英時回憶錄」奪金鼎獎 廖志峰:陪伴余英時寫下集

2019-09-12 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



第43屆金鼎獎今舉行贈獎典禮，史學家余英時以「余英時回憶錄」獲文學圖書獎。評審形容此書，對於個人生長、求學過程與詩友交往方面，「以內在抒情手法描寫，溫潤有情，為文史不分家樹立新典範。 」

余英時人在美國不克出席，由允晨發行人廖志峰代表領獎。廖志峰指出，余英時自傳寫了12年，中間一度暫停，某天余英時主動打電話給他，表示願意把稿子給允晨出版，讓他受寵若驚。

編書過程中，廖志峰看到余英時對學術和寫作的態度，「讓我在30年浮沉的編輯生涯中，看到光與力量」。他表示，余英時年逾九十，依然孜孜不倦決定寫完回憶錄的下集，他期許自己編輯的下一個階段，「陪他把下一冊寫出來」。

馬來西亞作家張貴興以「野豬渡河」獲文學圖書獎，由聯經總編輯胡金倫代領。張貴興在得獎感言中表示，謹以此獎獻給在天上的小說家李永平。李永平也來自馬來西亞，他希望張貴興能寫出新的作品，「我做到了」。