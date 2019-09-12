LG董事長率員工中秋送暖 與憨兒齊手烘焙延續愛

2019-09-12 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



台灣LG電子深耕台灣，多年來持續推動「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，關懷偏鄉兒童，以實際行動回饋社會。今年LG「送希望到偏鄉」計畫再度與喜憨兒基金會合作，為偏鄉孩童募集營養餐盒，送愛到部落。在LG長期的贊助之下，七年來累計捐贈超過13,000個餐盒，受惠孩童遍布全台各地偏鄉部落。此外，LG從今年開始，每個月持續捐贈冰箱、洗衣機等大型家電，幫助喜憨兒基金會工場與基金會長期扶助的憨兒家庭，讓愛心範圍更跨大，感受到LG源源不絕的溫暖愛心。

在中秋節前夕，台灣LG電子董事長宋益煥率領北中南員工，到喜憨兒基金會擔任一日志工，與憨兒們一起共度一個溫馨、有意義的歡樂午後。台灣LG電子董事長宋益煥表示：「取之社會，用之社會，一直是台灣LG電子落實在地關懷的初衷，而關懷偏鄉兒童是我們持續努力深耕的方向。很開心每一年都與喜憨兒基金會在公益這條路上並肩前行希望LG在這條路上的長期耕耘，能夠影響更多人投入偏鄉孩童關懷與公益的行列。」