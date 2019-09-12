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LG董事長率員工中秋送暖 與憨兒齊手烘焙延續愛

2019-09-12 21:47聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

台灣LG電子深耕台灣，多年來持續推動「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，關懷偏鄉兒童，以實際行動回饋社會。今年LG「送希望到偏鄉」計畫再度與喜憨兒基金會合作，為偏鄉孩童募集營養餐盒，送愛到部落。在LG長期的贊助之下，七年來累計捐贈超過13,000個餐盒，受惠孩童遍布全台各地偏鄉部落。此外，LG從今年開始，每個月持續捐贈冰箱、洗衣機等大型家電，幫助喜憨兒基金會工場與基金會長期扶助的憨兒家庭，讓愛心範圍更跨大，感受到LG源源不絕的溫暖愛心。

中秋節前夕，台灣LG電子董事長宋益煥率領北中南員工，到喜憨兒基金會擔任一日志工，與憨兒們一起共度一個溫馨、有意義的歡樂午後。台灣LG電子董事長宋益煥表示：「取之社會，用之社會，一直是台灣LG電子落實在地關懷的初衷，而關懷偏鄉兒童是我們持續努力深耕的方向。很開心每一年都與喜憨兒基金會在公益這條路上並肩前行希望LG在這條路上的長期耕耘，能夠影響更多人投入偏鄉孩童關懷與公益的行列。」

去年的一日志工活動獲得了LG員工熱烈的迴響，今年董事長再度率領台灣LG電子北部員工參與了喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫，捲起衣袖親手做餅乾。憨兒們擔任助教，親自示範手工餅乾的製作，從材料準備、擀麵糰、壓模再到烘烤，一一在旁指導志工們每一個步驟，近距離的互動，也拉近彼此的心。透過一起烘焙的過程，憨兒們在自己熟悉的環境中，學習如何與人互動相處，更從中獲得自信與成就。此外，LG桃竹與高屏地區的員工更在中秋節前夕，前往當地的喜憨兒烘焙工場協助中秋月餅的出貨包裝，為憨兒們出一份心力，也讓這份愛繼續延續下去。

台灣LG電子董事長宋益煥率領台灣LG電子北部員工參與喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫...
台灣LG電子董事長宋益煥率領台灣LG電子北部員工參與喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫，捲起衣袖親手做餅乾。圖／台灣LG電子提供
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中秋節前夕，台灣LG電子董事長宋益煥率領北中南員工，到喜憨兒基金會擔任一日志工。...
中秋節前夕，台灣LG電子董事長宋益煥率領北中南員工，到喜憨兒基金會擔任一日志工。圖／台灣LG電子提供
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LG從今年開始，每個月持續捐贈冰箱、洗衣機等大型家電，幫助喜憨兒基金會工場與基金...
LG從今年開始，每個月持續捐贈冰箱、洗衣機等大型家電，幫助喜憨兒基金會工場與基金會長期扶助的憨兒家庭。圖／台灣LG電子提供
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喜憨兒偏鄉中秋節
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