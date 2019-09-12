文旦恐長年產銷失衡 學者籲：大果收購只能做短期措施

今年文旦盛產，農委會為避免價格崩盤，收購大果超過四千公噸。學者呼籲「政府不要再當鴕鳥」，文旦産銷失衡問題可能延續十至廿年，若沒解決會比過去柳丁産銷失衡嚴重；收購大果可作短期措施，但長期要改善加工及拓展外銷才可治本。

四百至六百公克文旦最美味，超過七百公克品質相對不佳，被當作「大果」收購加工成精油、果汁等產品。台大園藝學系退休副教授許明仁表示，過去柳丁超產，以為榨成果汁可解決問題，結果成效不彰。文旦加工最大問題是國内没有機器設備可大量處理原料，其次缺乏技術，難以開發有市場競爭性的產品。

許明仁認為，文旦超產還會持續幾年，原因除了氣候平順以外，還有農民覺得「反正賣不掉的政府會收購」，因此二○一一年後文旦栽培面積沒有減少。

台大農經系教授吳榮杰說，文旦產量大，為平穩價格而收購大果，是應急也是合理的短期措施，也建議規畫長期作法，例如鼓勵消費或增加出口。

長期研究農業的逢甲大學國際貿易系教授楊明憲說，樹齡愈高的老欉文旦品質愈好，難以從供給端要求減產或轉種，須透過儲存及加工避免價格下跌，若有拓展外銷更好。

但不具名農業學者說，收購大果是劣幣驅逐良幣，「難道以後種壞、種不好的，都要政府來收？」經費應鼓勵栽種品質好的農民，而非補助本來就要丟掉的產品。

議員謝龍介說，農委會若每次都大量收購大果又棄置，將導致大量農民投入種植文旦，供過於求破壞市場，而外銷通路沒打開又引響農民生計。