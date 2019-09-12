教部推就業導向專班 「繼續就業率」不到三成

2019-09-12 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



產業界喊缺工，教育部近年補助高中職開設「就業導向課程專班」，協助高職生畢業就有好工作。每年約有70多校、開辦150多班，五年來已約有1萬8千多人畢業，企業留用率高達九成，但申請就業獎勵金的比率卻僅有兩三成。

學歷迷思讓高職生多數只想升學，不想就業，部分高職也把升學率當成辦學績效，過分重視學科、輕忽實務技能，產業也難覓可用之才。

為重拾技職教育「務實致用」本色，教育部補助高中職開辦就業導向專班，鼓勵高職生「畢業即就業」。國教署指出，「做中學」是技職教育一大特色，高職在課程方面重視學生技能學習與就業能力培養，學校努力媒合優質企業並合作開班，兼顧學生就業保障與未來職涯發展。

教育部統計專班開辦情況，從103學年的54校、94班，逐年增加到107學年的76校、170班。就業率約7成2至7成8。但領取就業獎勵金的比率，每年均僅兩、三成。

國教署指出，「就業獎勵金」申請資格是以學生畢業後四個月內，在與專班所屬群科專業相關工作達成就業事實三個月，始發給每人一萬元就業獎勵金。因此，學生如於專班畢業後從事與原就讀群科專業無關者，依規尚無法請領就業獎勵金。

就專班畢業生申請就業獎勵金比率偏低原因分析，國教署表示，畢業學生未在專班所屬相關產業工作，以及畢業學生無法在與專班所屬相關產業工作累計達到三個月，有換工作或工作期間中斷情形。