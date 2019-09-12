教部推就業導向專班 「繼續就業率」不到三成
產業界喊缺工，教育部近年補助高中職開設「就業導向課程專班」，協助高職生畢業就有好工作。每年約有70多校、開辦150多班，五年來已約有1萬8千多人畢業，企業留用率高達九成，但申請就業獎勵金的比率卻僅有兩三成。
學歷迷思讓高職生多數只想升學，不想就業，部分高職也把升學率當成辦學績效，過分重視學科、輕忽實務技能，產業也難覓可用之才。
為重拾技職教育「務實致用」本色，教育部補助高中職開辦就業導向專班，鼓勵高職生「畢業即就業」。國教署指出，「做中學」是技職教育一大特色，高職在課程方面重視學生技能學習與就業能力培養，學校努力媒合優質企業並合作開班，兼顧學生就業保障與未來職涯發展。
教育部統計專班開辦情況，從103學年的54校、94班，逐年增加到107學年的76校、170班。就業率約7成2至7成8。但領取就業獎勵金的比率，每年均僅兩、三成。
國教署指出，「就業獎勵金」申請資格是以學生畢業後四個月內，在與專班所屬群科專業相關工作達成就業事實三個月，始發給每人一萬元就業獎勵金。因此，學生如於專班畢業後從事與原就讀群科專業無關者，依規尚無法請領就業獎勵金。
就專班畢業生申請就業獎勵金比率偏低原因分析，國教署表示，畢業學生未在專班所屬相關產業工作，以及畢業學生無法在與專班所屬相關產業工作累計達到三個月，有換工作或工作期間中斷情形。
未來有什麼精進作為？國教署指出，將鼓勵各校於送件申請開設專班時，具體規畫就業及兼具升學的生涯進路安排，如產學攜手專班計畫或在職進修計畫，並經該署審核通過始得補助經費，以提高學生參與專班意願及畢業學生就業表現；另外，透過專班年度訪視工作，據以檢視學校與產業連結情形，並將增加職場實習時數、職場體驗、赴產業機構實習及業師協同教學等措施的強化情形及歷年畢業生請領就業獎勵金比率，列入訪視項目，作為來年核班的參據。
留言