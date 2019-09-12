藍委控亂丟文旦 陳吉仲：不實指控勿為選舉唱衰農業

2019-09-12 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國民黨立院黨團今天指農委會收購文旦大果又隨意棄置，農委會主委陳吉仲今晚在臉書發文指出，「在中秋節前一天散布這種消息，讓廣大文旦農友擔心價格受到影響，到底是作何居心？」，要求政治人物勿以不實資訊影響文旦農友生計。

陳吉仲表示，國民黨委員童惠珍委員、陳宜民、林麗蟬、議員謝龍介，指稱農委會丟棄文旦、價格崩跌、果賤傷農，「根本就是不實指控」。

陳吉仲說，歷年文旦都是在白露前後採收，到中秋前是銷售高峰，但今年白露到中秋只有5天，銷售期短，所以農委會今年很早開始推動大果收購，按照果況分級處理分送加工廠製作果汁、精油、果乾及果泥等多元化利用。

他表示，部分更差的不良品也沒浪費，拿去發酵加工成有機質肥料，讓所有的文旦都有用處，根本沒有丟棄。因為執行大果收購，在市場上只留下最好的品質，昨天優質文旦每公斤產地平均價65元，比去年同期19.3元上漲236.3%；今年截至昨天為止，外銷也達4205公噸，和去年同期1842公噸相比增加128%，「許多農民告訴我，大果收購讓他們的收入真正有保障。」