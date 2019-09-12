鄭麗君出席金鼎獎 宣告推動文化產業五大工作

2019-09-12 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



第43屆金鼎獎今天舉行贈獎典禮。文化部長鄭麗君致詞時表示，為了持續為文化產業加溫，文化部今年將強化推動「五大工作」，包括成立文策院、鼓勵青年創作、擴大辦理走讀台灣活動、邀請更多國際譯者來台駐村，以及試辦公共出借權。

她表示，文化內容策進院將在這個月底舉行揭牌大會，強化跨域振興、國際通路和文化金融的開發；文化部爭取到將「促進文化發展」納入CSR企業社會責任的實踐範疇，鼓勵企業共同支持台灣藝文的發展。文化部也提升對青年創作的支持，補助預算成長為四倍，而且核銷程序簡單化，幫助年輕人踏上創作的第一哩路。

此外，今年世界閱讀日首辦的「走讀台灣」活動，明年將擴大辦理，從四月橫跨過暑假，用「走讀」擴大閱讀人口。文化部也將擴大今年首辦的「譯者來台駐村計畫」，明年將邀請更多國際譯者來台駐村，建立台灣文學外譯的社群網絡。文化部與教育部明年將攜手推動公共出借權試辦計畫，提供創作者更良善的創作環境。

談到今年金鼎獎特別貢獻獎得主—兒童文學作家幸佳慧。鄭麗君指出，幸佳慧透過創作，為兒童權益奮鬥不懈，讓書成為「孩子和社會建立溝通的橋樑」」。她表示，幸佳慧的書不只是給孩子，也是給大人讀的，「我們都曾經是孩子，必須給孩子一個公平正義的社會」。