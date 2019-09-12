親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

世籃賽／首節就輸25分 美國不敵塞爾維亞改寫最差戰績

普悠瑪事故將滿一年 林佳龍公布體檢報告

2019-09-12 19:59聯合報 記者侯俐安╱即時報導

去年1021台鐵發生普悠瑪事故，造成嚴重的傷亡及家屬無盡的傷痛，事故至今已即將屆滿一年，交通部長林佳龍今晚在臉書公布「台鐵總體檢報告」。林佳龍表示，盼能向受害者及家屬報告政府的努力及未來的改革方向，另一方面，也坦然接受各界指教。

林佳龍表示，普悠瑪事故後，當時的行政院組成體檢小組，由交通部擔任幕僚工作，在許多專家學者共同參與及努力下，完成了台鐵總體檢報告。

他說，政院已經指示交通部根據這份報告的建議，逐步推動台鐵的改善及改革。在他上任後，除了加速推動改善，確保行車安全及服務品質之外，也責成鐵道局及台鐵局，定期公布改善事項及進度，以供社會檢視，接受各界指教。

林佳龍表示，誠實、坦蕩面對過去的錯誤，是解決問題、改善困境的第一步。佳龍已經請交通部，公布這份體檢報告，一方面希望能向受害者及家屬報告政府的努力及未來的改革方向，另一方面，也坦然接受各界指教。

針對普悠瑪事故，國家運輸安全委員會可望盡快重啟調查，司法單位偵結後也仍在審理階段；交通部方面，林佳龍說，他上任後已啟動行政責任調查，加重並擴大懲處，也要求全力配合運安會及司法部門的調查，下一步，就是在既有的改善工程上，加速執行並持續滾動檢討。

林佳龍說，「台鐵，是每位台灣人共同的台鐵，她乘載過許多夢想和鄉愁，也見證離別和重逢」，發生大里事故和普悠瑪事故，讓我們更下定決心要加速推動這個百年老店的改革。

林佳龍寫到，日前他跟一位可愛的小妹妹碰面，她當時在普悠瑪的事故列車上受傷，至今還在努力復原，每次搭火車都還是心生恐懼，令人非常心疼。只有徹底改革，才能為受害者、家屬和廣大的乘客療傷止痛，讓未來的台鐵，能夠重新串連起人與人的美好。

交通部長林佳龍公布「台鐵總體檢報告」。圖／記者翻攝
交通部長林佳龍公布「台鐵總體檢報告」。圖／記者翻攝
分享

台鐵事故林佳龍
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

文旦恐長年產銷失衡 學者籲：大果收購只能做短期措施

2019-09-12 21:33

藍委控亂丟文旦 陳吉仲：不實指控勿為選舉唱衰農業

2019-09-12 21:12

鄭麗君出席金鼎獎 宣告推動文化產業五大工作

2019-09-12 20:00

有甜有鹹？必勝客推獵奇新品「臭豆腐披薩」 網驚：我以為榴槤是極限...

2019-09-12 20:00

一秒掉進兒時趣！星級飯店時興玩「實景遊戲」

2019-09-12 18:12

中秋連假 國光客運推國道八五折、台灣好行半價優惠

2019-09-12 17:31

總統大選逼近 逾4成民眾暫緩入手房市！

2019-09-12 17:03

少男少女注意！ 這些現象出現代表只剩一年可以長高

2019-09-12 16:28

長照住宿機構補助拍板 每年最高補助6萬元

2019-09-12 16:24

傳統月餅熱量破表 營養師教低卡冰心月餅DIY

2019-09-12 16:10

花蓮現文旦海？農糧署：採購大果穩定價格並作堆肥

2019-09-12 16:08

【即時短評】Uber、小黃6年之戰挺得過「和解」最後一哩？

2019-09-12 16:05

中秋烤肉不想拉肚子 專家親授招數讓食物不敢「裝熟」

2019-09-12 15:56

盛產的文旦柚拿去加工？學者點出現實面的困境

2019-09-12 15:41

新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31

十三層點燈+中秋連假車潮 警方呼籲多搭接駁車

2019-09-12 15:14

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

保種中心復育3瀕危植物有成 今移植屏東縣府周邊

2019-09-12 14:39

中秋連假防塞車 彰化易塞路段看過來

2019-09-12 14:22

魚油怎麼吃抗憂鬱 學者訂出治療指引

2019-09-12 14:16

秋節好天氣適合出遊 各地看得到月亮

2019-09-12 14:10

觀光寒冬 9月每日平均陸客跌破千人

2019-09-12 14:09

影／中秋連假疏運 林佳龍：分散車流解決塞車

2019-09-12 13:40

家長注意！想讓孩子長高 轉骨湯喝對時機很重要

2019-09-12 13:19

女生半蹲尿尿會導致尿失禁？醫師駁：沒這回事

2019-09-12 13:04

台灣宮廟好有情 資助弱勢癌友完成療程

2019-09-12 12:53

日本上皇后罹乳癌 醫師：最好定期篩檢有利早治療

2019-09-12 12:33

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

熟女愛逛街血拚 腳底痛到走不出門竟患足底筋膜炎

2019-09-12 12:28

影／統計顯示：台灣女性面對癌症 較男性主動求助

2019-09-12 12:10

堅持不讓兒託運！暖爸跪車廂親自載送機車到校 逼哭萬人勾回憶

2019-09-12 12:00

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

一個孩子都不能少 教育儲蓄戶7萬弱勢童受補助

2019-09-12 11:27

不只有大選新聞 35個新聞傳播機構發動關注氣候變遷

2019-09-12 11:19

宜蘭縣地震規模3.6 最大震度4級

2019-09-12 11:14

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

北海岸、東北部待雲飄走 全台中秋節賞明月機率大

2019-09-12 10:40

中秋連假返鄉 高鐵今明加開3班車南下列車

2019-09-12 10:31
看更多

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

來台旅遊想花錢「貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

少男少女注意！ 這些現象出現代表只剩一年可以長高

2019-09-12 16:28

想送機構送不起 他上班時用監視器偷看臥床母親

2019-09-11 22:28

菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49

今明秋老虎 吳德榮：下周二、三天氣視颱風動向而定

2019-09-12 07:36

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

每日星座運勢／摩羯找商機把握機會　工作運作順心

2019-09-12 00:00

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

吃牛不吃魚 國人食肉板塊大挪移

2019-09-12 00:18

彭啟明：今年中秋連假台灣有難得的好天氣

2019-09-12 07:47

國人平均壽命80.7歲 更長壽了

2019-09-12 00:13

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

熟女愛逛街血拚 腳底痛到走不出門竟患足底筋膜炎

2019-09-12 12:28

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

大老婆登報嗆小三 婦團：反傷害夫妻關係、有誹謗之虞

2019-09-12 18:24

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47

十三層點燈+中秋連假車潮 警方呼籲多搭接駁車

2019-09-12 15:14

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

自己的國旅自己救 立榮假期推機票+酒店超殺組合

2019-09-12 11:34

【即時短評】Uber、小黃6年之戰挺得過「和解」最後一哩？

2019-09-12 16:05

Uber取締緩衝期 小黃抗議 交長：不會太久

2019-09-11 23:50

媽媽不用專用垃圾袋「1.2塊也是省」 她怨：小氣的節省

2019-09-12 17:03

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

保種中心復育3瀕危植物有成 今移植屏東縣府周邊

2019-09-12 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top