普悠瑪事故將滿一年 林佳龍公布體檢報告

2019-09-12 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



去年1021台鐵發生普悠瑪事故，造成嚴重的傷亡及家屬無盡的傷痛，事故至今已即將屆滿一年，交通部長林佳龍今晚在臉書公布「台鐵總體檢報告」。林佳龍表示，盼能向受害者及家屬報告政府的努力及未來的改革方向，另一方面，也坦然接受各界指教。

林佳龍表示，普悠瑪事故後，當時的行政院組成體檢小組，由交通部擔任幕僚工作，在許多專家學者共同參與及努力下，完成了台鐵總體檢報告。

他說，政院已經指示交通部根據這份報告的建議，逐步推動台鐵的改善及改革。在他上任後，除了加速推動改善，確保行車安全及服務品質之外，也責成鐵道局及台鐵局，定期公布改善事項及進度，以供社會檢視，接受各界指教。

林佳龍表示，誠實、坦蕩面對過去的錯誤，是解決問題、改善困境的第一步。佳龍已經請交通部，公布這份體檢報告，一方面希望能向受害者及家屬報告政府的努力及未來的改革方向，另一方面，也坦然接受各界指教。

針對普悠瑪事故，國家運輸安全委員會可望盡快重啟調查，司法單位偵結後也仍在審理階段；交通部方面，林佳龍說，他上任後已啟動行政責任調查，加重並擴大懲處，也要求全力配合運安會及司法部門的調查，下一步，就是在既有的改善工程上，加速執行並持續滾動檢討。

林佳龍說，「台鐵，是每位台灣人共同的台鐵，她乘載過許多夢想和鄉愁，也見證離別和重逢」，發生大里事故和普悠瑪事故，讓我們更下定決心要加速推動這個百年老店的改革。