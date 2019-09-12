長照2.0將補助機構住民 最高一年6萬元

2019-09-12 19:09 中央社 台北12日電



過去住機構的長輩被排拒在長照2.0大傘之外，衛福部長陳時中昨天宣布，未來擬將採取定額補助方式，減輕機構住民經濟負擔。 記者林俊良／攝影 分享 facebook 衛福部長陳時中今天宣布，將補助長照機構住民，補助金額依照綜所稅級距採階梯式補助，最高一年可獲新台幣6萬元，預估5.1萬人受惠，所需經費約29億元，10月15日起受理申請。

衛生福利部在民國106年1月正式啟動長照2.0政策，建構社區、居家長照服務提供模式，但外界一直質疑，長照2.0政策沒有照顧到入住機構者需求。根據衛福部推估，108年長照需求人數約79.4萬人，住在機構就有約8.5萬人。

衛福部長期照護司長祝健芳下午在記者會表示，所得稅法修正增訂每人每年12萬元的「長照特別扣除額」，雖有排富，但較低所得者仍無法受益或受益較少。為此，政府推動長照2.0升級，推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，今天獲得行政院核定。

補助方案的內容是108年1月入住長照機構之後滿90天以上，一年一次以匯款或記名支票直接補助申請人，設有排富條款。

補助金額按綜合所得稅稅率級距採階梯式補助，與長照減免稅金合計每人每年最高6萬元，例如所得稅率0%者直接補助6萬元；所得稅率5%者長照減免6000元稅金，加上補助5.4萬元機構住宿補助，二項合計6萬元；稅率12%者長照減免1萬4400元稅金，加上機構住宿補助4萬5600元，合計也是6萬元。

長照司預估108年補助長照機構住民受益人數約5.1萬餘人，經費所需為新台幣29.19億元。

祝健芳表示，補助的機構類型包含一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（安養床除外）、身心障礙機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽榮民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）、兒童及少年安置及教養機構及機構住宿式服務類長照機構等。

排富條款為最近一年的累進稅率超過20%、按20%稅率課徵基本稅額者及未來股利按28%稅率分開計稅者。

祝健芳說，近日將到各地展開說明會，民眾從10月15日開始可檢附申請書、入住機構契約書和繳費收據影本等向機構所在地的地方政府申請，款項將於今年12月底前發放。

陳時中表示，長照2.0推動2年餘，居家及社區服務資源已穩定發展，配合總統蔡英文長照政策升級，延伸到住宿式機構，推動住宿式住民補助方案，希望能緩解機構使用者跟家屬的經濟負擔。

陳時中也說，長照政策核心精神是在地老化，但有一部分人仍有住宿機構的需求，新的政策並非拋棄過去核心價值、擁抱機構，而是根據需要，改善品質、減輕負擔的方式。