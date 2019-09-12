親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

國家級龐氏騙局？中國「P2P網貸」爆雷不停

長照2.0將補助機構住民 最高一年6萬元

2019-09-12 19:09中央社 台北12日電

過去住機構的長輩被排拒在長照2.0大傘之外，衛福部長陳時中昨天宣布，未來擬將採取...
過去住機構的長輩被排拒在長照2.0大傘之外，衛福部長陳時中昨天宣布，未來擬將採取定額補助方式，減輕機構住民經濟負擔。 記者林俊良／攝影
分享
衛福部陳時中今天宣布，將補助長照機構住民，補助金額依照綜所稅級距採階梯式補助，最高一年可獲新台幣6萬元，預估5.1萬人受惠，所需經費約29億元，10月15日起受理申請。

衛生福利部在民國106年1月正式啟動長照2.0政策，建構社區、居家長照服務提供模式，但外界一直質疑，長照2.0政策沒有照顧到入住機構者需求。根據衛福部推估，108年長照需求人數約79.4萬人，住在機構就有約8.5萬人。

衛福部長期照護司長祝健芳下午在記者會表示，所得稅法修正增訂每人每年12萬元的「長照特別扣除額」，雖有排富，但較低所得者仍無法受益或受益較少。為此，政府推動長照2.0升級，推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，今天獲得行政院核定。

補助方案的內容是108年1月入住長照機構之後滿90天以上，一年一次以匯款或記名支票直接補助申請人，設有排富條款。

補助金額按綜合所得稅稅率級距採階梯式補助，與長照減免稅金合計每人每年最高6萬元，例如所得稅率0%者直接補助6萬元；所得稅率5%者長照減免6000元稅金，加上補助5.4萬元機構住宿補助，二項合計6萬元；稅率12%者長照減免1萬4400元稅金，加上機構住宿補助4萬5600元，合計也是6萬元。

長照司預估108年補助長照機構住民受益人數約5.1萬餘人，經費所需為新台幣29.19億元。

祝健芳表示，補助的機構類型包含一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（安養床除外）、身心障礙機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽榮民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）、兒童及少年安置及教養機構及機構住宿式服務類長照機構等。

排富條款為最近一年的累進稅率超過20%、按20%稅率課徵基本稅額者及未來股利按28%稅率分開計稅者。

祝健芳說，近日將到各地展開說明會，民眾從10月15日開始可檢附申請書、入住機構契約書和繳費收據影本等向機構所在地的地方政府申請，款項將於今年12月底前發放。

陳時中表示，長照2.0推動2年餘，居家及社區服務資源已穩定發展，配合總統蔡英文長照政策升級，延伸到住宿式機構，推動住宿式住民補助方案，希望能緩解機構使用者跟家屬的經濟負擔。

陳時中也說，長照政策核心精神是在地老化，但有一部分人仍有住宿機構的需求，新的政策並非拋棄過去核心價值、擁抱機構，而是根據需要，改善品質、減輕負擔的方式。

長照衛福部陳時中
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

鄭麗君出席金鼎獎 宣告推動文化產業五大工作

2019-09-12 20:00

有甜有鹹？必勝客推獵奇新品「臭豆腐披薩」 網驚：我以為榴槤是極限...

2019-09-12 20:00

普悠瑪事故將滿一年 林佳龍公布體檢報告

2019-09-12 19:59

一秒掉進兒時趣！星級飯店時興玩「實景遊戲」

2019-09-12 18:12

中秋連假 國光客運推國道八五折、台灣好行半價優惠

2019-09-12 17:31

總統大選逼近 逾4成民眾暫緩入手房市！

2019-09-12 17:03

長照住宿機構補助拍板 每年最高補助6萬元

2019-09-12 16:24

傳統月餅熱量破表 營養師教低卡冰心月餅DIY

2019-09-12 16:10

花蓮現文旦海？農糧署：採購大果穩定價格並作堆肥

2019-09-12 16:08

【即時短評】Uber、小黃6年之戰挺得過「和解」最後一哩？

2019-09-12 16:05

中秋烤肉不想拉肚子 專家親授招數讓食物不敢「裝熟」

2019-09-12 15:56

盛產的文旦柚拿去加工？學者點出現實面的困境

2019-09-12 15:41

新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31

十三層點燈+中秋連假車潮 警方呼籲多搭接駁車

2019-09-12 15:14

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

保種中心復育3瀕危植物有成 今移植屏東縣府周邊

2019-09-12 14:39

中秋連假防塞車 彰化易塞路段看過來

2019-09-12 14:22

魚油怎麼吃抗憂鬱 學者訂出治療指引

2019-09-12 14:16

秋節好天氣適合出遊 各地看得到月亮

2019-09-12 14:10

觀光寒冬 9月每日平均陸客跌破千人

2019-09-12 14:09

影／中秋連假疏運 林佳龍：分散車流解決塞車

2019-09-12 13:40

家長注意！想讓孩子長高 轉骨湯喝對時機很重要

2019-09-12 13:19

女生半蹲尿尿會導致尿失禁？醫師駁：沒這回事

2019-09-12 13:04

台灣宮廟好有情 資助弱勢癌友完成療程

2019-09-12 12:53

日本上皇后罹乳癌 醫師：最好定期篩檢有利早治療

2019-09-12 12:33

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

熟女愛逛街血拚 腳底痛到走不出門竟患足底筋膜炎

2019-09-12 12:28

影／統計顯示：台灣女性面對癌症 較男性主動求助

2019-09-12 12:10

堅持不讓兒託運！暖爸跪車廂親自載送機車到校 逼哭萬人勾回憶

2019-09-12 12:00

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

一個孩子都不能少 教育儲蓄戶7萬弱勢童受補助

2019-09-12 11:27

不只有大選新聞 35個新聞傳播機構發動關注氣候變遷

2019-09-12 11:19

宜蘭縣地震規模3.6 最大震度4級

2019-09-12 11:14

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

北海岸、東北部待雲飄走 全台中秋節賞明月機率大

2019-09-12 10:40

中秋連假返鄉 高鐵今明加開3班車南下列車

2019-09-12 10:31

中秋節後油價大漲 汽、柴油估上漲0.7、0.6元

2019-09-12 10:29

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12
看更多

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

來台旅遊想花錢「貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

想送機構送不起 他上班時用監視器偷看臥床母親

2019-09-11 22:28

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

少男少女注意！ 這些現象出現代表只剩一年可以長高

2019-09-12 16:28

菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49

今明秋老虎 吳德榮：下周二、三天氣視颱風動向而定

2019-09-12 07:36

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

每日星座運勢／摩羯找商機把握機會　工作運作順心

2019-09-12 00:00

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

妙齡女猛踩飛輪1小時 上廁所驚見「醬油尿」嚇壞了

2019-09-11 21:01

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

吃牛不吃魚 國人食肉板塊大挪移

2019-09-12 00:18

彭啟明：今年中秋連假台灣有難得的好天氣

2019-09-12 07:47

新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31

國人平均壽命80.7歲 更長壽了

2019-09-12 00:13

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

熟女愛逛街血拚 腳底痛到走不出門竟患足底筋膜炎

2019-09-12 12:28

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

Uber取締緩衝期 小黃抗議 交長：不會太久

2019-09-11 23:50

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

十三層點燈+中秋連假車潮 警方呼籲多搭接駁車

2019-09-12 15:14

自己的國旅自己救 立榮假期推機票+酒店超殺組合

2019-09-12 11:34

媽媽不用專用垃圾袋「1.2塊也是省」 她怨：小氣的節省

2019-09-12 17:03

【即時短評】Uber、小黃6年之戰挺得過「和解」最後一哩？

2019-09-12 16:05

保種中心復育3瀕危植物有成 今移植屏東縣府周邊

2019-09-12 14:39

長照住宿機構補助拍板 每年最高補助6萬元

2019-09-12 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top