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一秒掉進兒時趣！星級飯店時興玩「實景遊戲」

2019-09-12 18:12聯合報 記者羅建怡╱即時報導

不景氣，飯店更要拚創意，不只是「主題房」，現在還有讓旅客「一秒掉進小時候」的實境遊戲體驗。

煙波大飯店宜蘭館與毛毛蟲文創及其旗下的插畫家「小黃間Little Yellow Studio」，攜手策劃實境遊戲「粉紅少女失蹤記」，以暖心插畫為主視覺，將3間客房打造成小黃間展覽主題房，同時串聯煙波宜蘭館各空間，旅人將穿梭微型展覽與泡泡設施間，尋找被埋藏的失蹤線索，讓整間飯店成為旅人的解謎遊樂場，即起入住的旅客皆可免費暢玩。活動期間9/9~12/1入住解謎，每月再抽住宿券。

關西六福莊也不只是與野生動物當鄰居，同時新推「哈比哈妮主題房」，在房間內的每個角落都可以和哈比哈妮一起遊歷探險，同時享有六福村快速通關禮遇、美國大西部漢堡套餐，還可參加草原歷險動物體驗，和獅子、老虎猛獸及斑馬、疣豬等可愛動物近距離接觸；贈送的哈比哈妮驚喜包內含40周年限定版玩偶和各項限量商品，樂園+住房讓童趣無限延伸。專案價12,000 +10%，當月壽星入住免一成服務費；配合觀光局擴大秋冬國旅優惠，12/31前的周五到周日間入住，每房再折住宿費最高1千元。

和逸飯店台南西門館9/30前主打「全房型最優惠房價再7折」超值優惠，除了大省荷包，入住此地也等於住進府城的美食地圖裡，從3分鐘步行可抵達的阿堂鹹粥、保安路小吃，漫遊古色古香的神農街，到充滿特色咖啡店的新美街和美術館拍網美照，一次完成台南旅遊清單，飯店內還可暢玩500坪奇趣操場、電動車、小火車以及全樓層室內主題設施，還有XBOX主題房無限暢玩。即起線上免費加入國泰飯店觀光事業「AMAZZING CLUB會員計畫」，可享旗下3大品牌獨家優惠。

到台南「遛小孩」，也可考慮趣淘漫旅推出的「小大人汽車電影院」。凱撒飯店連鎖旗下的台南趣淘漫旅專為小朋友量身規劃的「趣淘小大人」住房專案，包含飯店獨家訂製的汽車DIY紙箱，製作完成還能直接坐進車裡，在專屬的「小小汽車電影院」裡觀賞動畫電影。另有飯店的體驗冒險6項體驗，例如自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀岩競技、全館解謎等。

HOTEL COZZI和逸飯店台南西門館的卡通頻道派對歡樂廚房，有超萌卡通明星與...
HOTEL COZZI和逸飯店台南西門館的卡通頻道派對歡樂廚房，有超萌卡通明星與你一起吃早餐。圖／國泰飯店觀光事業提供
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戶外冒險設施，讓小小孩度假充滿樂趣。圖／台南趣淘漫旅提供
戶外冒險設施，讓小小孩度假充滿樂趣。圖／台南趣淘漫旅提供
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「粉紅少女失蹤記」飯店實境解謎，創新飯店住的驚奇。圖／煙波大飯店宜蘭館提供
「粉紅少女失蹤記」飯店實境解謎，創新飯店住的驚奇。圖／煙波大飯店宜蘭館提供
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關西六福莊打造哈比哈妮主題房。圖／六福旅遊集團提供
關西六福莊打造哈比哈妮主題房。圖／六福旅遊集團提供
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