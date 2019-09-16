速Pay絕美智慧錶 為傳統手錶愛好者而生

2019-09-16 00:00 文／ 黎允之



穿戴裝置是現今世道的潮流之一，戴上一只智慧手錶、手環，兩手空空就可以出門搭捷運、到超商購物、啟動門鎖……，真的好方便！然而，就全球手錶市場來說，智慧手錶的市占率大約只有5%，其他95%的人都還是選擇佩戴傳統手錶，為什麼智慧手錶為消費者創造了劃時代的便利度，普及率卻不高呢？

有鑑於此，專精於薄膜相關事業的「巨擘科技」啟動跨界革新，將智慧手錶的特性與傳統手錶的優點結合，精品級工藝、輕盈化設計與小額支付速Pay一次到位，打造品味與功能兼具，「地表最高顏值的智慧手錶」。

PRINCO速Pay系列簡約時尚外觀、親民價格，令許多消費者驚豔！ 圖／Princo Watch 提供 分享 facebook

傳統手錶的優點X智慧手錶的便利「美國智慧手錶剛問市時，公司有好幾位員工都買了，但我觀察到，他們戴了一段時間以後就不戴了，他們說，智慧手錶每天都要充電，很麻煩。」巨擘科技邱丕良總經理表示。除了需要充電這個缺點以外，許多民眾也不太能接受智慧手錶的外觀，手錶可說是人們身上最重要的飾品，一個人手上戴的錶款正不經意透露他的品味與審美觀，市面上的智慧手錶多為塑膠材質，缺少傳統手錶優雅、精緻的質感。

如何保留傳統手錶的優點，同時讓使用者享受到智慧手錶的便利？「巨擘科技」經過四年多的研發，首創全球獨家專利技術，將錶殼內部經過特殊處理，讓過去侷限於塑膠、陶瓷等材質的NFC技術(Near-field communication，近距離無線通訊)，也能應用在金屬材質上，並且在省電技術創新突破，設計感應電路，讓使用者不用充電，光靠手錶內的電池就可以連續使用2到3年。

消費者可自行搭配專屬情侶對錶，金屬錶殼的質感無可取代。 圖／Princo Watch 提供 分享 facebook

金屬錶殼的質感無可取代戴上PRINCO速Pay智慧錶，輕薄的錶身、乾淨的錶盤、不鏽鋼材質，突顯傳統手錶百搭的經典氣質，可謂「傳統智慧錶再進化」；附加「一卡通」支付功能，讓使用者搭乘大眾交通運輸時不用再翻皮夾找卡片，購物不用帶錢包，無論對於運動族、長輩、推著娃娃車的媽媽、經常大包小包的上班族來說，都是一大福音，並可支援公司和居家門禁，解鎖更輕鬆。

PRINCO速Pay智慧錶全程在台灣製造，搭配日本機芯，多款錶帶包括皮革、金屬、時尚尼龍等材質，使用者可以搭配服裝任意變換，是專為傳統手錶愛好者設計的智慧錶。

全球獨家專利技術使智慧錶外型更升級，網友封為「地表最高顏值智慧錶」。 圖／Princo Watch 提供 分享 facebook

價格親民，非凡「錶」現這麼一只集大美貌和小聰明於一身的智慧錶，應該很貴吧？出人意「錶」的是， PRINCO速Pay智慧錶價格非常親民，甚至比一般傳統手錶更容易入手，「我們希望讓大家不用花太多錢，就能享受到智慧錶帶來的便利，讓穿戴裝置在台灣越來越普及。」邱總經理說。