總統大選逼近，逾4成民眾暫緩入手房市！

2019-09-12 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



信義房屋公佈今年第4季《購屋意向調查》，受訪者對於未來房價看跌比例收斂至40%，已經連續兩季認為房價持平比看跌的多。2020總統大選即將到來，有超過4成民眾認為會影響購屋意願，決定暫緩入手。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分享，總統大選對於房市影響，有將近半數民眾認為影響不大繼續購屋，卻也有4成認為有影響而暫緩購屋，另外有9%認為不清楚，相對多數的民眾受總統大選的干擾影響有限，不過隨著時間逐漸接近，的確會對市場產生干擾，上季調查僅有23%認為受總統大選影響暫緩購屋，此季則明顯攀升至4成，比例有增加趨勢。

曾敬德指出，上季調查看跌比例創下22季新低，本季調查外在事件紛擾不斷，看跌比例略增加5個百分點，從35%增加到40%，但認為未來房價持平的比例仍達47%，顯見市場看跌情緒持續收斂，認為未來房價持平已逐漸成為市場最大公約數。

本季報告中，有13%認為未來房價上漲，比例最高的還是47%的受訪者認為未來房價持平，看跌房價的剩4成，連續兩季看持平比看跌的多。至於外在事件影響部分，面對遲遲無法落幕的中美貿易大戰，有近半民眾認為不受影響繼續購屋，另外也有37%受訪者認為有影響暫緩購屋，還有12%受訪者表示不清楚。