在寢室半裸被水電工無預警開門 學生嘆：南藝大日常

2019-09-12 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



開學首周，台南藝術大學卻傳出有女學生在宿舍寢室未著外衣，卻有水電廠商無預警開門闖入，差點撞見女學生裸體。

據了解，南藝大近日進行宿舍LEＤ燈更換作業，但卻是施工開始後才以臨時手寫公告知會學生。不少南藝大學生抗議，學校在8月31日至9月7日就已禁止學生入住，未藉此時機修繕，等到學生入住後才施工、又未提早通知；且水電工進入女宿無舍監陪同，又未敲門強行進門，不少學生表示私領域已受到侵犯。

對此，南藝大秘書室組長陳珉蓉解釋，學校有要求廠商進行女宿換燈工程，若水電工為男性，須有女性工作人員陪同，且由她負責「敲門」。經了解，負責敲門的女工未聽見學生應門，才轉開門把；但學生有出聲制止，因此未實際發生「水電工闖入」的事實。

陳珉蓉也說，爭議發生後，學校緊急決議宿舍換燈作業立即停工。學校也安排更換燈管的廠商與該名女學生致歉，學生也接受廠商道歉。學校也承諾，日後若有工程，會在事前公告周知，水電工進行作業時也會有舍監陪同。

一位南藝大女學生昨天在DCARD發文「南藝日常 女宿裸體遭闖水電工入」，爆料自己與同學在寢室睡覺、未著外衣，結果有水電工突然直接開門，好險及時出聲制止，否則寢室恐「春光外洩」。

此事在南藝大學生平台引發軒然大波，且有不少學生留言，指出換燈工程爭議也不單此樁，幾已是「南藝大日常」。有一名李姓同學在平台上表示，他某日回宿舍後，發現自己寢室「家門敞開」，才得知是工人逕自開門施工、離去後也未將宿舍門關上，任其私人財產暴露在失竊的風險下。

也有學生表示，因未接獲學校通知，日前已自掏腰包更換燈管，卻被水電工當成舊燈管收走，要求校方賠償。

另一位陳姓學生也說，此事往年也曾發生。去年10月，她某日早上8時15分也遇有水電工直接開門闖入，舍監遲至8時30分才查看了解。當時校方向陳同學致歉，且承諾改善作業流程，但時隔一年，學生隱私權仍被校方忽視。

有律師受訪表示，學生租用學校宿舍，校方與學生就是「房東與房客的關係」，宿舍屬於學生私領域。若校方未經同意，強行闖入學生寢室，恐違反「刑法」第306條侵入住居權。

南藝大呂姓研究生也在平台上表示，學生非不願意配合校方施工，但「要求一個基本的尊重，到底有多難？」校方不顧學生感受，對南藝大的未來感到相當灰心。

對此，陳珉蓉表示，學校已通知在暑假期間進行換燈工程，但因招標、採購等行政作業延遲，導致暑假結束仍未完成換燈工程。她也表示，開學後，學校有在施工當天早上貼出公告，但承諾未來會提前公告周知。

另有學生表示，有工人逕自闖入寢室換燈、且離去後未關門，陳珉蓉表示，學校目前為還原此案情形，也不確定學生案發當日有進行換燈作業，因此尚無法確認學生所述是否為實情。