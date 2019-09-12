長榮交響樂團越南首演 促進台越音樂文化交流

2019-09-12 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



被稱為「越南蔡依林」的越南知名女歌手，同時也是長榮航空越南代言人東兒（Dong Nhi）與長榮交響樂團合作，古典與流行音樂的結合令現場觀眾驚艷。圖／長榮提供 分享 facebook

長榮航空、海運公司深耕越南多年，長榮航空為表達對越南感謝與支持，在長榮集團30周年之際，邀請長榮交響樂團跨海到越南演出，本月11、12日在胡志明市大劇院，9月15日於河內大劇院共舉辦三場貴賓之夜，以音樂盛宴回饋兩地嘉賓，這也是台灣職業交響樂團首度前往越南表演，樂團並邀請到台灣年輕小提琴家林品任及越南知名女歌手東兒（Dong Nhi）一起演出，盼能促進台、越音樂文化交流。

這次音樂會，除了長榮交響樂團的精彩演出之外，榮獲美國印第安納波里斯第國際小提琴大賽首獎的台灣小提琴家林品任的炫技表演也是亮點。值得一提的是，此次邀請到有「越南蔡依林」之稱的知名女歌手，也是長榮航空越南代言人東兒共同演出，古典與流行的結合，讓現場觀眾驚豔，東兒十分重視此次與長榮交響樂團合作的機會，為求有好的表現，日前並先到台灣與樂團彩排。

長榮航空1992年開闢台北—胡志明市，2003年開闢台北—河內航線，服務台灣及越南兩地旅客，也提供旅客自北美8個航點經由台灣轉機到越南的服務，許多在北美的越南僑民皆十分喜愛搭乘長榮航空的航班返鄉。長榮航空也將於今年12月21日開闢台北—峴港定期航線，規畫每日一班飛航。

長榮交響樂團對於受到越南當地聽眾的肯定，並促進台、越音樂文化交流也感到十分榮幸，該樂團於今日在胡志明演出第二場後，將於15日移師河內，