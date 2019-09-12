親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

砍斷母親頭顱拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

「我並非沒有掙扎」 郭台銘親筆退黨聲明曝光

長榮交響樂團越南首演 促進台越音樂文化交流

2019-09-12 16:27聯合報 記者侯俐安╱即時報導

被稱為「越南蔡依林」的越南知名女歌手，同時也是長榮航空越南代言人東兒（Dong ...
被稱為「越南蔡依林」的越南知名女歌手，同時也是長榮航空越南代言人東兒（Dong Nhi）與長榮交響樂團合作，古典與流行音樂的結合令現場觀眾驚艷。圖／長榮提供
分享

長榮航空、海運公司深耕越南多年，長榮航空為表達對越南感謝與支持，在長榮集團30周年之際，邀請長榮交響樂團跨海到越南演出，本月11、12日在胡志明市大劇院，9月15日於河內大劇院共舉辦三場貴賓之夜，以音樂盛宴回饋兩地嘉賓，這也是台灣職業交響樂團首度前往越南表演，樂團並邀請到台灣年輕小提琴家林品任及越南知名女歌手東兒（Dong Nhi）一起演出，盼能促進台、越音樂文化交流。

這次音樂會，除了長榮交響樂團的精彩演出之外，榮獲美國印第安納波里斯第國際小提琴大賽首獎的台灣小提琴家林品任的炫技表演也是亮點。值得一提的是，此次邀請到有「越南蔡依林」之稱的知名女歌手，也是長榮航空越南代言人東兒共同演出，古典與流行的結合，讓現場觀眾驚豔，東兒十分重視此次與長榮交響樂團合作的機會，為求有好的表現，日前並先到台灣與樂團彩排。

長榮航空1992年開闢台北—胡志明市，2003年開闢台北—河內航線，服務台灣及越南兩地旅客，也提供旅客自北美8個航點經由台灣轉機到越南的服務，許多在北美的越南僑民皆十分喜愛搭乘長榮航空的航班返鄉。長榮航空也將於今年12月21日開闢台北—峴港定期航線，規畫每日一班飛航。

長榮交響樂團對於受到越南當地聽眾的肯定，並促進台、越音樂文化交流也感到十分榮幸，該樂團於今日在胡志明演出第二場後，將於15日移師河內，

讓河內的貴賓、僑胞及客戶也能夠聆賞到美妙的樂音。

台灣年輕小提琴家林品任與長榮交響樂團於胡志明市大劇院帶來炫技的演出。圖／長榮提供
台灣年輕小提琴家林品任與長榮交響樂團於胡志明市大劇院帶來炫技的演出。圖／長榮提供
分享
長榮交響樂團指揮葛諾‧舒馬富斯於安可曲時帶動嘉賓同樂，現場氣氛熱烈。圖／長榮提供
長榮交響樂團指揮葛諾‧舒馬富斯於安可曲時帶動嘉賓同樂，現場氣氛熱烈。圖／長榮提供
分享

交響樂團越南長榮胡志明市航線音樂會長榮集團
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

中秋連假防塞車 彰化易塞路段看過來

2019-09-12 14:22

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

在寢室半裸被水電工無預警開門 學生嘆：南藝大日常

2019-09-12 16:44

政院否認最低工資法重要條文遭刪 勞動部：只是先溝通

2019-09-12 16:42

少男少女注意！ 這些現象出現代表只剩一年可以長高

2019-09-12 16:28

長照住宿機構補助拍板 每年最高補助6萬元

2019-09-12 16:24

傳統月餅熱量破表 營養師教低卡冰心月餅DIY

2019-09-12 16:10

花蓮現文旦海？農糧署：採購大果穩定價格並作堆肥

2019-09-12 16:08

【即時短評】Uber、小黃6年之戰挺得過「和解」最後一哩？

2019-09-12 16:05

中秋烤肉不想拉肚子 專家親授招數讓食物不敢「裝熟」

2019-09-12 15:56

盛產的文旦柚拿去加工？學者點出現實面的困境

2019-09-12 15:41

新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31

十三層點燈+中秋連假車潮 警方呼籲多搭接駁車

2019-09-12 15:14

保種中心復育3瀕危植物有成 今移植屏東縣府周邊

2019-09-12 14:39

魚油怎麼吃抗憂鬱 學者訂出治療指引

2019-09-12 14:16

秋節好天氣適合出遊 各地看得到月亮

2019-09-12 14:10

觀光寒冬 9月每日平均陸客跌破千人

2019-09-12 14:09

影／中秋連假疏運 林佳龍：分散車流解決塞車

2019-09-12 13:40

家長注意！想讓孩子長高 轉骨湯喝對時機很重要

2019-09-12 13:19

女生半蹲尿尿會導致尿失禁？醫師駁：沒這回事

2019-09-12 13:04

台灣宮廟好有情 資助弱勢癌友完成療程

2019-09-12 12:53

日本上皇后罹乳癌 醫師：最好定期篩檢有利早治療

2019-09-12 12:33

熟女愛逛街血拚 腳底痛到走不出門竟患足底筋膜炎

2019-09-12 12:28

影／統計顯示：台灣女性面對癌症 較男性主動求助

2019-09-12 12:10

堅持不讓兒託運！暖爸跪車廂親自載送機車到校 逼哭萬人勾回憶

2019-09-12 12:00

一個孩子都不能少 教育儲蓄戶7萬弱勢童受補助

2019-09-12 11:27

不只有大選新聞 35個新聞傳播機構發動關注氣候變遷

2019-09-12 11:19

宜蘭縣地震規模3.6 最大震度4級

2019-09-12 11:14

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

北海岸、東北部待雲飄走 全台中秋節賞明月機率大

2019-09-12 10:40

中秋連假返鄉 高鐵今明加開3班車南下列車

2019-09-12 10:31

中秋節後油價大漲 汽、柴油估上漲0.7、0.6元

2019-09-12 10:29

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12

想外出喝杯咖啡 臥床重病患者燃起生命鬥魂

2019-09-12 09:56

這些動作沒做好 小心中秋佳節烤肉大掃興

2019-09-12 09:40

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

朝日新聞暌違74年來台辦活動 兩大董座促圍棋界盛事

2019-09-12 09:36
看更多

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

來台旅遊想花錢「貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31

羨慕！台南中年男只花700元 爽中20億威力彩頭獎

2019-09-11 17:01

想送機構送不起 他上班時用監視器偷看臥床母親

2019-09-11 22:28

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49

今明秋老虎 吳德榮：下周二、三天氣視颱風動向而定

2019-09-12 07:36

每日星座運勢／摩羯找商機把握機會　工作運作順心

2019-09-12 00:00

全台限量！萊爾富「銷魂麵鋪」聯名 推「大師兄銷魂乾拌麵」

2019-09-11 17:35

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

妙齡女猛踩飛輪1小時 上廁所驚見「醬油尿」嚇壞了

2019-09-11 21:01

吃牛不吃魚 國人食肉板塊大挪移

2019-09-12 00:18

彭啟明：今年中秋連假台灣有難得的好天氣

2019-09-12 07:47

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

國人平均壽命80.7歲 更長壽了

2019-09-12 00:13

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12

粉紅花海夢幻登場！福壽山農場波斯菊9月中最美

2019-09-11 18:13

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

美國各州陸續禁售電子煙 我國明星高中竟查5名新生偷帶

2019-09-11 17:54

劉真把「水晶燈」穿在腳上 搖曳閃亮的RENE CAOVILLA超浮誇

2019-09-11 19:38

7-11多元複合門市「Big7」 進駐高雄愛河

2019-09-11 17:11

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

男人皮膚黑＝MAN？穿錯3種顏色的衣服 一秒變髒鬼

2019-09-11 17:05

全台最低！台東平均壽命僅75.8歲 與北市相差7.8歲

2019-09-11 17:52

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

Uber取締緩衝期 小黃抗議 交長：不會太久

2019-09-11 23:50

Uber取締延期 林佳龍：給每個人都有路走

2019-09-11 17:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top