長照住宿機構補助拍板 每年最高補助6萬元

2019-09-12 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部長陳時中今宣布補助住宿機構，每年最高6萬元。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

聯合報昨獨家報導衛福部將補助住宿機構家屬，每個月數千元，減輕家庭負擔，由於衛福部提交至行政院的版本尚未核定，昨遲遲不敢鬆口，每個月補助的實際數字，相隔一天，衛福部長陳時中今召開記者會，宣布行政院今已審核通過，最高一年可領6萬元，預計5萬1000餘人受惠，總經費29.19億。近期會跟地方政府說明，預計10月15日可開始受理申請。

長照司司長祝健芳表示，目前補助的機構類型，包含一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除了安養床以外）、身障機構、國軍退除役官輔導委員會所屬榮民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）、兒童及少年安置及教養機構以及機構住宿式服務類長照服務機構等。

祝健芳表示，此方案採「排富機制」，近一年所得收入累進稅率為前20％者，不符合資格，20％以下才為符合資格者，補助金額按照所得稅率級距，採階梯性補助，主要分為三大級距，第一種為沒有申報資料或申報金額為0，每年可補6萬元、第二種為所得稅率級距為5％，每年可補助5萬4000元、第三種為所得稅率級距為12％，每年可補助4萬5600元。